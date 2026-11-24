Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có Công điện số 36/CĐ-CT về triển khai Nghị quyết số 63/2026/QH16 của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Theo đó, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn khẩn trương triển khai chính sách.

Nghị quyết số 63/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026, có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028.

Đối tượng áp dụng là người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06). Tình trạng này được cơ quan thuế xác định tính đến hết ngày 23/10/2026.

Để được xóa tiền chậm nộp, người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến chính sách đến công chức thuế và người nộp thuế; hướng dẫn cụ thể việc xử lý nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp theo Điều 3 và điều kiện xóa tiền chậm nộp theo Điều 4 của Nghị quyết.

Đáng chú ý, để được xóa tiền chậm nộp theo Điều 4, người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Đồng thời, phải nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế chậm nhất đến hết ngày 30/6/2028.

Theo Nghị quyết số 63, người nộp thuế thuộc diện áp dụng được xử lý khoản nợ lệ phí môn bài của các kỳ phát sinh trước năm 2026 chưa nộp ngân sách nhà nước; tiền chậm nộp phát sinh từ khoản nợ lệ phí môn bài được xóa và tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ đã được hạch toán trên hệ thống.

Đối với người thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài nhưng chưa kê khai, nộp khoản phí này thì không phải kê khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp.

Việc xóa tiền chậm nộp được cơ quan thuế thực hiện đồng thời với quá trình xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Tuy nhiên, Nghị quyết quy định 3 nhóm không được áp dụng chính sách xóa tiền chậm nộp.

Thứ nhất, người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Thứ hai, chi nhánh, văn phòng đại diện đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn hoạt động hoặc đang tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Thứ ba, người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động đó trong thời gian ở trạng thái 03, 06; trừ trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã kê khai, nộp đủ số thuế phát sinh.

Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong quá trình rà soát dữ liệu, xử lý nợ phải kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Cục Thuế để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.