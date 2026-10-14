Cục Thuế hướng dẫn thủ tục hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Ngày 13/10, Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế, chủ động hoàn thành các khoản phải nộp và thực hiện thủ tục theo quy định để tránh bị tạm hoãn xuất cảnh.

Ảnh minh họa.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có thể bị tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày. Với người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng nợ thuế là từ 500 triệu đồng, quá hạn từ 120 ngày.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thuộc trạng thái 06, cơ quan thuế sẽ thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh nếu sau 90 ngày kể từ ngày được thông báo, người nộp thuế chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu các thủ tục vẫn chưa được hoàn tất, cơ quan thuế sẽ thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Với người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể và các trường hợp khác không thuộc trạng thái 06, cơ quan thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử và công khai trên website ngành thuế trước 30 ngày ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Hết thời hạn này, nếu người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ để đưa số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định, cơ quan thuế sẽ thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế thuộc trạng thái 06 cần thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Nếu đề nghị khôi phục mã số thuế, người nộp thuế là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan và đưa số thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 50 triệu đồng. Với người nộp thuế là doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, số thuế nợ còn phải nộp cần được đưa xuống dưới 500 triệu đồng.

Các trường hợp đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể và không thuộc trạng thái 06 là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cũng cần đưa số thuế nợ còn phải nộp xuống dưới ngưỡng lần lượt là 50 và 500 triệu đồng để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Theo tài liệu hướng dẫn của Cục Thuế, sau khi khoản nộp được ghi nhận và số thuế nợ còn phải nộp xuống dưới ngưỡng quy định, thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh là khoảng 3-5 phút.

Cục Thuế cũng lưu ý người nước ngoài có khoản thuế nợ quá hạn cần chủ động hoàn thành nghĩa vụ theo quy định. Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng cần xử lý các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng trước khi xuất cảnh.

Để hạn chế nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra thông báo trên tài khoản giao dịch thuế điện tử, rà soát các khoản nợ và nộp thuế đúng hạn. Người nộp thuế cần duy trì hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cập nhật thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi; trường hợp không còn hoạt động kinh doanh, cần thực hiện thủ tục liên quan đến mã số thuế theo quy định.

Người nộp thuế có thể tra cứu các trường hợp đã bị tạm hoãn xuất cảnh tại đây và các trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh tại đây, đồng thời sử dụng ứng dụng eTax Mobile để kiểm tra thông tin.