Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế cách hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Để tránh gián đoạn hành trình xuất cảnh của mình, Cục Thuế đề nghị người nộp thuế cần chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong trường hợp đã bị tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế có thể làm theo các cách sau:

Đối với trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tại trạng thái 06. Người nộp thuế có thể thực hiện hồ sơ khôi phục mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, số thuế nợ còn phải nộp cần giảm xuống dưới ngưỡng tương ứng: dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đáng chú ý, người nộp thuế cần hoàn thành các thủ tục trong 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo; nếu không hoàn thành thì thuộc đối tượng tạm hoãn xuất cảnh.

Với đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế thực hiện hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định. Người nộp thuế nên liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn các nội dung cần hoàn tất cho trường hợp cụ thể.

Trong trường hợp đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể… (khác trạng thái 06), đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người nộp thuế cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 50 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 500 triệu đồng.

Theo đó, người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Khi việc nộp tiền được ghi nhận và số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định, hệ thống của Cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo huỷ tạm hoãn xuất cảnh và truyền thông tin sang hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trong khoảng 3-5 phút.

Trường hợp người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nộp thuế cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Có thể thực hiện nộp tiền qua eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế theo hướng dẫn phù hợp với trường hợp cụ thể.

Người nộp thuế làm gì để tránh gián đoạn xuất cảnh

- Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra thông báo và tình trạng nghĩa vụ thuế trên tài khoản giao dịch thuế điện tử.

- Người nộp thuế cần nộp thuế đúng hạn; chủ động rà soát các khoản nợ thuế và thông báo của cơ quan thuế.

- Duy trì hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; cập nhật thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi.

- Nếu người nộp thuế, chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động kinh doanh, chủ động thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

- Khi nhận được thông báo, liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.