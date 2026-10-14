Ngày 13/10, Cục Thuế khuyến nghị các cá nhân, tổ chức thường xuyên kiểm tra tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ động thanh toán các khoản nợ và hoàn tất thủ tục cần thiết nhằm tránh bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Cục Thuế hướng dẫn điều kiện hủy tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được xác định dựa trên số tiền thuế nợ, thời gian quá hạn và tình trạng hoạt động của người nộp thuế.

Những trường hợp có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có thể được áp dụng khi số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên, đồng thời đã quá hạn nộp từ 120 ngày.

Với người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng nợ thuế áp dụng là 500 triệu đồng trở lên, quá hạn từ 120 ngày.

Riêng trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thuộc trạng thái 06, cơ quan thuế sẽ thực hiện quy trình thông báo riêng.

Cụ thể, sau 90 ngày kể từ ngày được thông báo, nếu người nộp thuế chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh.

Nếu tiếp tục quá 30 ngày kể từ ngày thông báo mà các thủ tục vẫn chưa hoàn tất, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể hoặc thuộc các trường hợp khác không phải trạng thái 06, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo qua tài khoản giao dịch thuế điện tử và công khai trên website ngành thuế trước 30 ngày.

Hết thời hạn này, nếu người nộp thuế chưa thực hiện nghĩa vụ để đưa số tiền nợ xuống dưới ngưỡng quy định, cơ quan thuế sẽ tiến hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Điều kiện để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Theo Cục Thuế, người nộp thuế thuộc trạng thái 06 muốn được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh cần hoàn tất thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Trường hợp đề nghị khôi phục mã số thuế, cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh phải hoàn thiện hồ sơ liên quan, đồng thời đưa số thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 50 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, số tiền thuế nợ còn phải nộp cần giảm xuống dưới 500 triệu đồng.

Tương tự, với các trường hợp đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể và không thuộc trạng thái 06, điều kiện về số thuế nợ cũng được áp dụng tương ứng theo từng nhóm đối tượng.

Người nộp thuế có thể thực hiện thanh toán thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế.

Đáng chú ý, theo tài liệu hướng dẫn của Cục Thuế, sau khi khoản tiền nộp được hệ thống ghi nhận và số thuế nợ còn phải nộp đã giảm xuống dưới ngưỡng quy định, thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khoảng 3–5 phút.

Tuy nhiên, người nộp thuế vẫn cần bảo đảm đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và điều kiện tương ứng với tình trạng đăng ký thuế của mình.

Chủ động kiểm tra nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh

Cục Thuế cũng lưu ý, người nước ngoài có khoản nợ thuế quá hạn cần chủ động hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

Đối với người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng cũng cần được giải quyết trước khi xuất cảnh.

Để hạn chế nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra các thông báo trên tài khoản giao dịch thuế điện tử, rà soát khoản nợ và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng thời hạn.

Đồng thời, cá nhân và tổ chức kinh doanh cần duy trì hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, kịp thời cập nhật thông tin khi có thay đổi. Trường hợp không còn hoạt động kinh doanh, phải thực hiện các thủ tục liên quan đến mã số thuế theo quy định.

Người nộp thuế có thể tra cứu thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống của ngành Thuế hoặc thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Việc chủ động kiểm tra và hoàn thành nghĩa vụ thuế không chỉ giúp người nộp thuế tránh phát sinh các biện pháp cưỡng chế mà còn hạn chế những vướng mắc khi thực hiện kế hoạch xuất cảnh, công tác hoặc định cư ở nước ngoài.