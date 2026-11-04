Cục Thuế hoàn thiện yêu cầu bảo mật dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế

Cục trưởng Mai Xuân Thành cùng Cố vấn chính sách thuế Ilana Zerbib và đại diện các Ban, đơn vị tại buổi làm việc. Ảnh: Cục Thuế

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh, bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật mà còn là trách nhiệm, uy tín của cơ quan thuế Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có tiêu chuẩn về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo Hành động 13 của BEPS. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm hoạt động trao đổi thông tin được thực hiện an toàn, hiệu quả, qua đó xây dựng và củng cố niềm tin với các đối tác quốc tế.

Thời gian qua, với sự hỗ trợ của các chuyên gia OECD và Ban Thư ký Diễn đàn Toàn cầu, Cục Thuế đã tập trung hoàn thiện các điều kiện về pháp lý, tổ chức triển khai, quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ, từng bước đáp ứng yêu cầu về bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu. Những nỗ lực này đã được ghi nhận trong các báo cáo hỗ trợ kỹ thuật của Diễn đàn Toàn cầu.

Cụ thể, tại Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật ngày 21/5/2026 về quản lý bảo mật hệ thống, Việt Nam được đánh giá ở mức “Convincing – Đáng tin cậy”. Kết quả này tiếp tục được ghi nhận tại Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật ngày 15/10/2026. Đặc biệt, tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Tổng Thư ký OECD ngày 11/9/2026 tại Paris, ông Mathias Cormann đã nhấn mạnh mục tiêu Việt Nam hướng tới thực hiện trao đổi CbCR vào tháng 3/2027.

Theo Cục trưởng Mai Xuân Thành, để đạt được mục tiêu này, Cục Thuế đã tập trung cao độ cho việc chuẩn bị. Đợt đánh giá thử diễn ra từ ngày 30/9 đến ngày 02/10/2026 đã giúp Cục Thuế nhận diện rõ hơn những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, khẩn trương khắc phục theo khuyến nghị của chuyên gia.

“Chúng tôi cũng nhận thức rõ rằng, để chính thức trao đổi và tiếp nhận dữ liệu CbCR từ các đối tác, các yêu cầu về bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu phải được đáp ứng đầy đủ, thực chất và duy trì thường xuyên. Chính vì vậy, chúng tôi đặc biệt coi trọng Chương trình đánh giá chính thức lần này. Đây không chỉ là dịp để kiểm chứng mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, mà còn là cơ hội để Cục Thuế tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao năng lực bảo mật và bảo vệ dữ liệu một cách thực chất, bền vững, hướng tới mục tiêu sẵn sàng thực hiện trao đổi CbCR vào tháng 3/2027”, lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.

Phát biểu tại chương trình, bà Ilana Zerbib, Cố vấn chính sách thuế, đại diện Đoàn đánh giá, việc Liên minh châu Âu (EU) đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế là một dấu mốc quan trọng, thể hiện những nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong việc hoàn thiện khuôn khổ chính sách, nâng cao tính minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế.

Bà Ilana Zerbib bày tỏ mong muốn chương trình làm việc sẽ diễn ra trên tinh thần cởi mở, xây dựng và hợp tác chặt chẽ. Đoàn đánh giá sẽ cùng Cục Thuế trao đổi, rà soát các nội dung liên quan, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những khuyến nghị thiết thực, giúp Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống, đáp ứng các yêu cầu quốc tế và tiến tới triển khai trao đổi tự động Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbCR) theo mục tiêu đề ra.

Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao nhất, Cục trưởng Mai Xuân Thành mong muốn Đoàn đánh giá trao đổi thẳng thắn, khách quan, chỉ rõ những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, các rủi ro cần kiểm soát và những vấn đề cần ưu tiên hoàn thiện. Đồng thời, Cục Thuế kỳ vọng tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hỗ trợ của các chuyên gia nhằm xây dựng giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả.

Đối với các đơn vị thuộc Cục Thuế tham gia chương trình, Cục trưởng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Đoàn đánh giá; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu; chủ động trao đổi, giải trình rõ ràng các nội dung được quan tâm; nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện các khuyến nghị sau đánh giá.

Chương trình đánh giá chính thức về bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu diễn ra đến ngày 5/11. Kết quả chương trình sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Thuế tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu về bảo mật, bảo vệ dữ liệu, hướng tới mục tiêu sẵn sàng thực hiện trao đổi tự động Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia vào tháng 3/2027.