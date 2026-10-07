Cục Thuế dùng Chatbot AI giải đáp chính sách cho người nộp thuế.

Cục Thuế dùng Chatbot AI giải đáp chính sách cho người nộp thuế

Từ ngày 5/10/2026, Chatbot AI của Cục Thuế được triển khai thêm chức năng hỏi đáp các quy định, chính sách pháp luật thuế. Người nộp thuế có thể đặt câu hỏi bằng chữ hoặc giọng nói, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và nhận câu trả lời kèm dẫn chiếu tới quy định liên quan.

Đây là bước mở rộng của hệ thống Chatbot AI hỗ trợ người nộp thuế đã được Cục Thuế triển khai từ tháng 12/2025 trên ứng dụng eTax Mobile. Đến tháng 7/2026, hệ thống được nâng cấp thêm chức năng hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh khai tờ khai mẫu 01/CNKD.

Việc bổ sung khả năng hỏi đáp chính sách đưa Chatbot AI từ một công cụ hỗ trợ nghiệp vụ cụ thể sang phạm vi rộng hơn, liên quan trực tiếp đến việc tìm hiểu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân.

Hỏi chính sách thuế bằng chữ hoặc giọng nói

Theo văn bản của Cục Thuế, đối tượng sử dụng chức năng mới gồm người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân đã đăng ký tài khoản với cơ quan thuế.

Chatbot được tích hợp trên hai nền tảng là ứng dụng eTax Mobile và Cổng Dịch vụ công ngành Thuế.

Người dùng có thể đặt câu hỏi liên quan đến chính sách thuế, phí, lệ phí, hóa đơn và các văn bản thuộc lĩnh vực thuế như luật, nghị định, thông tư.

Một điểm có ý nghĩa với người dùng là câu trả lời không dừng ở nội dung do AI tổng hợp. Theo Cục Thuế, hệ thống trình bày câu trả lời theo hướng dễ hiểu và dẫn chiếu cụ thể đến điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bao gồm văn bản gốc cũng như văn bản sửa đổi, bổ sung.

Các điều, khoản được dẫn chiếu còn gắn liên kết trực tiếp. Người nộp thuế có thể mở để kiểm tra nội dung từng quy định hoặc xem toàn văn văn bản liên quan.

Cơ chế này giúp người sử dụng có thêm căn cứ đối chiếu thông tin do Chatbot cung cấp thay vì chỉ tiếp nhận một câu trả lời từ AI.

Cục Thuế dùng Chatbot AI giải đáp chính sách cho người nộp thuế.

Chatbot tự nhận diện ngôn ngữ người hỏi

Cục Thuế cho biết hệ thống hỗ trợ hỏi đáp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Người dùng có thể nhập câu hỏi bằng chữ hoặc sử dụng giọng nói.

Chatbot có khả năng tự động nhận diện ngôn ngữ của người hỏi để đưa ra câu trả lời bằng ngôn ngữ tương ứng.

Với cách thiết kế này, người dùng không nhất thiết phải biết trước văn bản nào điều chỉnh vấn đề mình quan tâm hoặc tự tìm kiếm qua nhiều luật, nghị định và thông tư trước khi đặt câu hỏi.

Đây là khác biệt dễ nhận thấy giữa cách tra cứu truyền thống và công cụ hỏi đáp sử dụng AI. Thay vì tìm từ khóa, mở nhiều văn bản rồi xác định điều khoản phù hợp, người dùng có thể đặt câu hỏi theo vấn đề đang gặp và từ câu trả lời truy cập ngược về căn cứ pháp lý.

Tuy nhiên, việc Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế tiếp nhận phản ánh về những trường hợp câu trả lời “chưa đầy đủ, chưa phù hợp” cũng cho thấy hệ thống vẫn cần quá trình rà soát, cập nhật và hoàn thiện nội dung.

Cục Thuế dùng Chatbot AI giải đáp chính sách cho người nộp thuế.

Từ hỗ trợ khai thuế đến giải đáp chính sách

Chatbot AI của ngành Thuế không phải hệ thống mới hoàn toàn. Từ tháng 12/2025, Cục Thuế đã đưa công cụ này lên eTax Mobile để hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế.

Đến tháng 7/2026, Chatbot được bổ sung chức năng hỗ trợ hộ kinh doanh khai tờ khai mẫu 01/CNKD bằng AI.

Việc mở rộng sang hỏi đáp chính sách pháp luật thuế làm tăng phạm vi sử dụng của công cụ. Thay vì tập trung vào một số thao tác hoặc nghĩa vụ cụ thể, hệ thống có thể trở thành điểm truy cập ban đầu khi người dân và doanh nghiệp cần tìm hiểu quy định về thuế, phí, lệ phí và hóa đơn.

Động thái này được Cục Thuế triển khai trong bối cảnh ngành tài chính thúc đẩy ứng dụng AI vào quản lý thuế, hải quan và kho bạc nhà nước theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc ứng dụng AI trong hỗ trợ người nộp thuế cũng nằm trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Câu trả lời của AI vẫn cần khả năng kiểm chứng

Trong lĩnh vực thuế, một câu trả lời sai hoặc áp dụng nhầm quy định có thể ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, khả năng truy ngược từ câu trả lời của Chatbot đến điều, khoản của văn bản pháp luật là yếu tố quan trọng.

Thay vì biến AI thành nguồn thông tin tách rời hệ thống pháp luật, cách triển khai của Cục Thuế cho phép người dùng tiếp tục kiểm tra căn cứ phía sau câu trả lời.

Cục Thuế đồng thời giao Thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế tuyên truyền chức năng hỏi đáp chính sách tới người nộp thuế, tiếp tục hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng AI khi khai tờ khai mẫu 01/CNKD.

Các đơn vị thuế cũng có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, góp ý của người nộp thuế đối với những trường hợp câu trả lời chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp, sau đó gửi về Cục Thuế để rà soát, bổ sung và hoàn thiện nội dung hỏi đáp.

Như vậy, chất lượng của Chatbot không chỉ phụ thuộc vào công nghệ AI mà còn gắn với cơ chế cập nhật dữ liệu pháp luật và phản hồi từ quá trình sử dụng thực tế.

Với người nộp thuế, chức năng mới có thể rút ngắn bước tìm kiếm ban đầu khi gặp một vấn đề về chính sách. Tuy nhiên, với các trường hợp phức tạp, có nhiều quy định liên quan hoặc có thể phát sinh nghĩa vụ tài chính lớn, căn cứ pháp luật được Chatbot dẫn chiếu vẫn là phần người dùng cần kiểm tra kỹ trước khi thực hiện.

Chatbot AI của Cục Thuế có gì?

Chatbot phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân đã đăng ký tài khoản với cơ quan thuế. Công cụ được tích hợp trên eTax Mobile và Cổng Dịch vụ công ngành Thuế, hỗ trợ hỏi bằng chữ hoặc giọng nói, tiếng Việt và tiếng Anh.

Nội dung hỏi đáp gồm chính sách thuế, phí, lệ phí, hóa đơn và các văn bản thuộc lĩnh vực thuế. Câu trả lời có dẫn chiếu điều, khoản, điểm và liên kết tới văn bản liên quan.