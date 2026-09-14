Cục Thuế chấn chỉnh việc yêu cầu hồ sơ không có căn cứ khi chấm dứt mã số thuế

Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố về việc tập trung nguồn lực triển khai Chiến dịch Làm sạch Mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.

Cục Thuế cho biết, việc triển khai chiến dịch đã tạo chuyển biến và bước đầu đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, tiến độ xử lý, chất lượng giải quyết hồ sơ vẫn cần tiếp tục được kiểm soát, tăng cường. Một số người nộp thuế chưa được tiếp cận, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về thủ tục chấm dứt hiệu lực, khôi phục mã số thuế; tại một số đơn vị, cách hiểu và hướng dẫn chưa thống nhất.

Để bảo đảm tiến độ chiến dịch, hỗ trợ người nộp thuế và không phát sinh thêm tồn đọng do nguyên nhân chủ quan, Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

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Theo đó, đối với hồ sơ đã đủ căn cứ xác định nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế phải khẩn trương xác định, thông báo đầy đủ, một lần các nghĩa vụ và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành các nội dung còn phải thực hiện để xử lý dứt điểm hồ sơ.

Cục Thuế yêu cầu công khai, minh bạch thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, nghĩa vụ thuế, hành vi vi phạm và mức xử phạt thường gặp liên quan đến giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục mã số thuế. Đồng thời, kiên quyết chấn chỉnh việc yêu cầu người nộp thuế thực hiện thêm thủ tục, cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu không có căn cứ; không từ chối tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu giải trình hoặc hướng dẫn nhiều lần không đúng quy định.

Đối với hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động của người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan thuế phải ban hành thông báo xác nhận theo quy định để người nộp thuế tiếp tục hoàn tất thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền; hoặc ban hành thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp đăng ký thuế trực tiếp theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC.

Khi hướng dẫn người nộp thuế, cơ quan thuế phải xác định đúng bản chất, nguyên nhân và thời điểm phát sinh trạng thái mã số thuế; rà soát đầy đủ lịch sử hồ sơ đã nộp và quá trình xử lý.

Cục Thuế lưu ý, không để người nộp thuế đã nộp hồ sơ giải thể, đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành hồ sơ khai thuế đến thời điểm đề nghị nhưng do cơ quan thuế trước đây chưa xử lý kịp thời lại tiếp tục bị yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ khai thuế, lệ phí môn bài cho các kỳ sau đó không đúng quy định.

Đối với người nộp thuế đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, thực hiện đúng hướng dẫn tại điểm 4 Công văn số 5299/CT-NVT ngày 28/7/2026: không yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế cho các kỳ từ thời điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến thời điểm xử lý, trừ hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hồ sơ khai thuế đối với nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh sau thời điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo khoản 5 Điều 11 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP.

Tính đến ngày 8/9/2026, nhiều Thuế tỉnh, thành phố đã quyết liệt triển khai xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức có mã số thuế ở trạng thái 03 - ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo Công văn số 3815/CT-NVT ngày 9/6/2026. Tỷ lệ xử lý trung vị của 34 Thuế tỉnh, thành phố đạt 36%. Một số địa bàn có tỷ lệ xử lý cao hơn mức trung vị gồm Lai Châu 74,8%, Gia Lai 66,6%, Hà Nội 62,5%, Ninh Bình 61,5%, Thái Nguyên 53,7%, Đắk Lắk 49,3%, Hưng Yên 49,1%, Tuyên Quang 48%, Thanh Hóa 44%, Quảng Ngãi 43,7%, Tây Ninh và Nghệ An cùng 43,3%, Đà Nẵng 41,7% và Bắc Ninh 40,2%. Một số địa bàn đạt tỷ lệ xử lý khá như Lâm Đồng 39,9%, Hà Tĩnh 39,3%, Cao Bằng 36,3% và Lạng Sơn 36,1%. Riêng Tp.HCM, dù tỷ lệ xử lý đạt 19,6%, nhưng số lượng hồ sơ được xử lý theo giá trị tuyệt đối lớn nhất cả nước, chiếm 26,1% kết quả xử lý toàn ngành.