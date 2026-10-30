Cục Thuế chấn chỉnh việc thu thuế đất phi nông nghiệp

Thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ

Cục Thuế vừa có văn bản gửi các địa phương về tăng cường công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo cơ quan này, thời gian qua, Cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đặc biệt là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống ứng dụng của ngành. Đến nay, cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số 3.372.799 tờ khai cần rà soát.

Cục Thuế yêu cầu rà soát, cập nhật chính xác thông tin người nộp thuế và thửa đất. (Ảnh có sử dụng AI).

Cục Thuế cũng đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ. Theo đó, bãi bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan chức năng trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có và đủ điều kiện kết nối dữ liệu. Người dân không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp cơ quan thuế đã kết nối và có đầy đủ thông tin về đất do cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của cơ quan nông nghiệp và môi trường cung cấp.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thực tế, tại một số địa bàn, thông tin người nộp thuế, thông tin thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến thông báo nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không chính xác.

Việc tiếp nhận, xử lý phản hồi về nghĩa vụ thuế bằng phương thức điện tử còn chưa kịp thời. Một số nội dung trả lời chưa rõ, chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc của người nộp thuế. Công tác phối hợp, đối soát dữ liệu và phân công trách nhiệm xử lý cần tiếp tục được chấn chỉnh.

Chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thuế

Cục Thuế đề nghị cơ quan thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế. Tập trung xử lý dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý; kịp thời điều chỉnh khi có đủ căn cứ.

Các đơn vị rà soát tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được cập nhật theo địa bàn hành chính hai cấp; rà soát danh mục loại đất, loại đường, tổ, thôn, đường, vùng, đoạn đường, khu vực và giá đất; cập nhật địa chỉ thửa đất, mã cơ quan thuế quản lý, địa bàn phát sinh khoản thu.

Trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý, phải chuyển tờ khai, dữ liệu nợ, nộp thừa và cập nhật trạng thái chuyển địa bàn.

Cơ quan thuế chủ động khai thác cơ sở dữ liệu ngành thuế để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người nộp thuế.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai và các đơn vị liên quan để lập danh sách, đối chiếu dữ liệu đất đai, biến động người sử dụng đất và kết quả nộp ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, đôn đốc, hướng dẫn người nộp thuế nộp tờ khai và điều chỉnh thông tin kịp thời.

Cục Thuế yêu cầu 100% người nộp thuế có khoản nộp thừa phải được xác nhận đúng số tiền thừa trên chức năng tra cứu, cập nhật kết quả rà soát dữ liệu nộp thừa của hệ thống quản lý thuế tập trung...

Cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế địa phương rà soát toàn bộ phản hồi, kiến nghị chưa được giải quyết; phân loại theo nội dung, nguyên nhân, thẩm quyền và thời gian xử lý. Phân công rõ công chức tiếp nhận, xử lý, lãnh đạo kiểm soát và thời hạn giải quyết đối với từng trường hợp, không để bỏ sót, tồn đọng hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Các đơn vị chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu khi đủ căn cứ; trả lời đúng trọng tâm, nêu rõ căn cứ, kết quả và hướng xử lý. Trường hợp cần xác minh hoặc vượt thẩm quyền, phải thông tin rõ cho người nộp thuế, hướng dẫn cụ thể và phối hợp theo dõi đến khi có kết quả giải quyết. Cục Thuế yêu cầu kiểm tra, giám sát việc cập nhật dữ liệu, phát hành thông báo và xử lý phản hồi. Đối với tồn tại, sai sót, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của công chức, bộ phận và lãnh đạo phụ trách; chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền...