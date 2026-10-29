Cục Thuế chấn chỉnh tình trạng thông báo sai nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và thửa đất

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 8171/CT-NVT gửi Thuế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN).

Theo Cục Thuế, thời gian qua, cơ quan này đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Thuế các tỉnh, thành phố về quản lý thuế SDĐPNN, đặc biệt là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống ứng dụng của ngành. Đến nay, cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số 3.372.799 tờ khai cần rà soát.

Cục Thuế cũng đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định 252/2026/NĐ-CP và Thông tư số 89/2026/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Theo đó, bãi bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan chức năng trên tờ khai thuế SDĐPNN; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có và đủ điều kiện kết nối dữ liệu. Người nộp thuế cũng không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp cơ quan thuế đã kết nối và có đầy đủ thông tin về đất do cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của cơ quan nông nghiệp và môi trường cung cấp.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thực tế, Cục Thuế cho biết, tại một số địa bàn vẫn còn tình trạng thông tin người nộp thuế, thông tin thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến thông báo nghĩa vụ thuế SDĐPNN không chính xác.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý phản hồi về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế bằng phương thức điện tử còn chưa kịp thời. Một số nội dung trả lời chưa rõ, chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc. Công tác phối hợp, đối soát dữ liệu và phân công trách nhiệm xử lý cũng cần tiếp tục được chấn chỉnh.

Để hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản lý thuế SDĐPNN, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế cần tập trung xử lý dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý; kịp thời điều chỉnh khi có đủ căn cứ theo quy định.

Đối với tờ khai thuế SDĐPNN, cơ quan thuế phải rà soát theo địa bàn hành chính 2 cấp, bao gồm danh mục loại đất, loại đường, tổ/thôn, đường/vùng, đoạn đường/khu vực và giá đất; cập nhật địa chỉ thửa đất, mã cơ quan thuế quản lý, địa bàn phát sinh khoản thu. Trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý, phải thực hiện chuyển tờ khai, dữ liệu nợ, nộp thừa và cập nhật trạng thái chuyển địa bàn.

Cục Thuế yêu cầu chủ động khai thác cơ sở dữ liệu ngành thuế, gồm ứng dụng quản lý thuế tập trung và ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất, để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ thuế SDĐPNN của người nộp thuế.

Đồng thời, cơ quan thuế cần phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan liên quan để lập danh sách, đối chiếu dữ liệu đất đai, thông tin biến động về người sử dụng đất và kết quả nộp ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, đôn đốc, hướng dẫn người nộp thuế nộp tờ khai và điều chỉnh thông tin kịp thời.

Về nghĩa vụ thuế SDĐPNN, Cục Thuế yêu cầu rà soát, chuẩn hóa thông tin; 100% người nộp thuế nộp thừa phải được xác nhận số thừa chính xác trên chức năng 8.15.1.2, tra cứu/cập nhật kết quả rà soát dữ liệu nộp thừa TMS.

Giải quyết kịp thời phản hồi của người nộp thuế

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế giải quyết phản hồi, kiến nghị của người nộp thuế về nghĩa vụ thuế SDĐPNN bằng phương thức điện tử. Các phản hồi phải được phân loại theo nội dung, nguyên nhân, thẩm quyền và thời gian xử lý; đồng thời phân công rõ công chức tiếp nhận, xử lý, lãnh đạo kiểm soát và thời hạn giải quyết đối với từng trường hợp, không để bỏ sót, tồn đọng hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Cơ quan thuế phải chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu khi đủ căn cứ; trả lời đúng trọng tâm, nêu rõ căn cứ, kết quả và hướng xử lý. Trường hợp cần xác minh hoặc vượt thẩm quyền, phải thông tin rõ cho người nộp thuế, hướng dẫn cụ thể và phối hợp theo dõi đến khi có kết quả giải quyết.

Cùng với đó, Cục Thuế yêu cầu kiểm tra, giám sát việc cập nhật dữ liệu, phát hành thông báo và xử lý phản hồi. Đối với các tồn tại, sai sót, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của công chức, bộ phận và lãnh đạo phụ trách để chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền. Việc xem xét trách nhiệm phải căn cứ chức trách, điều kiện thực tế và hồ sơ, dữ liệu, phân biệt rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Ngoài ra, Cục Thuế yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Cục trưởng Cục Thuế về tiến độ, chất lượng và kết quả triển khai quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Lãnh đạo Thuế tỉnh, thành phố và trưởng Thuế cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo địa bàn phụ trách, đặc biệt là kết quả giải quyết phản hồi của người nộp thuế.