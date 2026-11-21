Theo số liệu mới nhất từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), lũy kế đến ngày 31/10, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Đến nay đã có gần 30.000 người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Riêng với nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06), có khoảng 20.000 trường hợp đã chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Đến nay đã có gần 30.000 người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

"Những kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, góp phần nâng cao tính tự giác, ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế. Đồng thời, đây cũng là công cụ quản lý cần thiết nhằm hạn chế tình trạng chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách", Cục Thuế nêu.

Theo Cục Thuế, thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm việc áp dụng, hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, chính xác.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu triển khai phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID.

Cơ quan thuế cũng nghiên cứu phối hợp với các nhà mạng di động triển khai gửi tin nhắn SMS.

Tin nhắn sẽ nhắc người nộp thuế rà soát nghĩa vụ thuế và cảnh báo sớm về thông tin tạm hoãn xuất cảnh.

Ngành thuế cũng dự kiến tăng cường thông tin, tuyên truyền đến các công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay để người dân chủ động nắm bắt thông tin trước khi xuất cảnh.

Cùng với đó, cơ quan thuế tiếp tục phát huy hiệu quả các kênh thông tin điện tử, ứng dụng eTax Mobile và Cổng thông tin điện tử ngành thuế để hỗ trợ người nộp thuế tra cứu, cập nhật thông tin

Theo Cục Thuế, việc đa dạng hóa các hình thức thông báo, cảnh báo nhằm giúp người dân, doanh nghiệp sớm nắm bắt tình trạng nghĩa vụ thuế, hạn chế những vướng mắc phát sinh liên quan đến việc xuất cảnh.

Cơ quan thuế khuyến nghị chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động, các khoản thuế còn nợ và thông tin trên hệ thống thuế điện tử.

Khi nhận được thông báo hoặc cảnh báo, người nộp thuế cần chủ động đối chiếu thông tin, liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải quyết vướng mắc và hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.