Cục Thuế ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Cục Thuế vừa có công văn gửi Thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế Thương mại điện tử về việc triển khai Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tài liệu nhằm cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ, thống nhất trình tự xử lý hồ sơ và trách nhiệm thực hiện của công chức thuế.

Theo Cục Thuế, ngày 29/6/2026, Cục trưởng Cục Thuế đã ký Quyết định số 919/QĐ-CT ban hành quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Để bảo đảm quy trình được triển khai thống nhất, đồng bộ, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn, Cục Thuế đã xây dựng và ban hành tài liệu nội bộ “Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”.

Hệ thống hóa các bước nghiệp vụ quản lý thuế

Sổ tay nhằm cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ, đồng thời hệ thống hóa các bước công việc, đầu mối thực hiện, trách nhiệm phối hợp và kết quả cần đạt đối với từng khâu xử lý.

Theo Cục Thuế, việc ban hành tài liệu này nhằm hỗ trợ công chức thuế thực hiện đúng, đủ và kịp thời nhiệm vụ được giao; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm giải trình, hạn chế sai sót, chậm trễ và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Sổ tay được sử dụng để công chức thuộc cơ quan thuế các cấp nghiên cứu, tra cứu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế lưu ý, tài liệu có tính chất hướng dẫn nghiệp vụ và được sử dụng thống nhất cùng với quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-CT, cũng như các văn bản pháp luật và quy trình nghiệp vụ có liên quan. Sổ tay không thay thế và không làm thay đổi các quy định của pháp luật hiện hành.

Sổ tay gồm 2 phần, có sơ đồ tổng thể quy trình

Sổ tay gồm 2 phần. Phần I là quy định chung, tập trung làm rõ phạm vi, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ.

Phần II hướng dẫn thực hiện từng quy trình nghiệp vụ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đáng chú ý, tài liệu có sơ đồ tổng thể quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Sơ đồ này giúp công chức thuế nhận diện trình tự công việc và mối liên hệ giữa các khâu nghiệp vụ trong quá trình xử lý.