Cục Thuế ban hành Sổ tay hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Ảnh minh họa Thuế cơ sở 7 Lào Cai

Cục Thuế vừa ban hành Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nhằm thống nhất quy trình xử lý hồ sơ, phân định trách nhiệm của công chức thuế và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Theo Công văn số 8247/CT-NVT ngày 2/11/2026 gửi Thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Sổ tay được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ, hệ thống hóa từng bước công việc, đầu mối thực hiện, trách nhiệm phối hợp và kết quả cần đạt ở mỗi khâu xử lý.

Tài liệu hướng dẫn công chức thuế thực hiện thống nhất các nhiệm vụ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, qua đó nâng cao tính chủ động, trách nhiệm giải trình, hạn chế tình trạng sai sót, chậm trễ trong giải quyết hồ sơ.

Sổ tay gồm các nội dung chính về quy định chung và hướng dẫn thực hiện từng quy trình nghiệp vụ. Trong đó, các nghiệp vụ quản lý thuế được chia thành 4 nhóm: đăng ký thuế và quản lý hóa đơn; xử lý hồ sơ khai thuế, nộp thuế; xử lý hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Đối với đăng ký thuế, Sổ tay hướng dẫn các thủ tục đăng ký lần đầu, thay đổi thông tin, tạm ngừng, khôi phục hoạt động, chấm dứt hoạt động và khôi phục mã số thuế. Với nghiệp vụ khai và nộp thuế, tài liệu làm rõ quy trình xử lý hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ tra soát, bù trừ nghĩa vụ thuế và xác nhận nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, Sổ tay hướng dẫn quy trình miễn, giảm, hoàn thuế; quản lý nợ, cưỡng chế tiền thuế nợ và lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác quản lý, tra cứu, theo dõi quá trình giải quyết nghiệp vụ.

Cục Thuế lưu ý, Sổ tay có tính chất hướng dẫn nghiệp vụ, được sử dụng thống nhất cùng quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-CT và các văn bản pháp luật có liên quan, không thay thế hoặc làm thay đổi quy định hiện hành.

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp phổ biến Sổ tay đến công chức có liên quan để nghiên cứu, tra cứu và sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những nội dung chưa rõ, vướng mắc hoặc chưa phù hợp với quy định hiện hành cần được tổng hợp, báo cáo Cục Thuế (qua Ban Nghiệp vụ thuế) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.