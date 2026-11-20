Thiết lập 8 nguyên tắc xử lý độc lập và không phát sinh thủ tục mới

Thủ tục thỏa thuận song phương (MAP) là cơ chế đặc thù theo các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực, cho phép nhà chức trách có thẩm quyền của các nước giải quyết các trường hợp đánh thuế không đúng với tinh thần Hiệp định. Theo Quyết định số 1491/QĐ-CT vừa được Cục Thuế ban hành, quy trình nội bộ quy định chi tiết trách nhiệm, trình tự và phương thức phối hợp giữa các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Phạm vi quy trình bao trùm toàn bộ các khâu từ tiếp nhận, rà soát, phân tích, khảo sát, thẩm định, xây dựng bản quan điểm, phương án đàm phán cho đến trao đổi, ký kết, thực hiện, theo dõi và đóng hồ sơ đề nghị MAP.

Đối tượng áp dụng của quy trình bao gồm nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam, các Ban và đơn vị thuộc Cục Thuế, cùng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế hoặc các đơn vị liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế thuộc phạm vi MAP. Cục Thuế xác định đây là quy trình nghiệp vụ nội bộ, không làm phát sinh thêm thành phần hồ sơ, điều kiện, quyền, nghĩa vụ hay thủ tục hành chính đối với người nộp thuế ngoài các quy định của Hiệp định thuế và pháp luật liên quan.

Việc xử lý hồ sơ MAP được triển khai dựa trên 8 nguyên tắc theo chuẩn mực quốc tế. Mọi hoạt động giải quyết phải tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp định thuế có liên quan, Luật Quản lý thuế, các văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện MAP để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Quá trình xem xét và đàm phán phải bảo đảm tính độc lập, khách quan dựa trên bản chất, tình tiết và dữ liệu thực tế của từng vụ việc, không bị chi phối bởi mục tiêu duy trì kết quả điều chỉnh thuế hay tối đa hóa số thu ngân sách.

Để bảo đảm tính khách quan, cơ chế MAP được tách bạch hoàn toàn với hoạt động kiểm tra thuế và các thủ tục giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo pháp luật nội địa. Công chức từng trực tiếp kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế là đối tượng của hồ sơ sẽ không tham gia quyết định hay giải quyết vụ việc MAP đó. Công tác rà soát chỉ tập trung đánh giá bản chất việc áp dụng và giải thích Hiệp định thuế đối với các giao dịch cụ thể, không tiến hành kiểm tra lại toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Cơ quan thuế đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận và không đặt rào cản cho người nộp thuế. Quy trình nghiêm cấm việc từ chối hồ sơ chỉ vì vụ việc liên quan đến giá giao dịch liên kết, có bất đồng về điều kiện áp dụng Hiệp định hoặc nghĩa vụ thuế đã từng bị kiểm tra, ngoại trừ các trường hợp từ chối theo Hiệp định và quy định tại Điều 58 Thông tư số 95/2026/TT-BTC. Trong toàn bộ quá trình xử lý, đơn vị chủ trì, cơ quan thuế quản lý trực tiếp và các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời để bám sát tiến độ.

Phân công trách nhiệm phối hợp, bảo mật thông tin và chuẩn hóa biểu mẫu

Quyết định số 1491/QĐ-CT phân định rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý trong quá trình giải quyết hồ sơ MAP. Lãnh đạo Cục Thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt kế hoạch thu thập thông tin, phương án đàm phán, thành phần đoàn đàm phán và tháo gỡ các vướng mắc giữa các đơn vị.

Đơn vị chủ trì xử lý hồ sơ MAP giữ vai trò đầu mối xuyên suốt trong việc tiếp nhận, điều phối, phân loại và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Đơn vị này chủ trì nghiên cứu, xây dựng bản quan điểm, phương án đàm phán, chuẩn bị tài liệu họp, theo dõi tiến độ và thực hiện chế độ báo cáo. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp kịp thời hồ sơ kê khai, nộp thuế, dữ liệu quản lý rủi ro, cử cán bộ tham gia đoàn khảo sát thực tế và trực tiếp điều chỉnh nghĩa vụ thuế sau khi có kết quả MAP chính thức. Các ban và đơn vị khác thuộc Cục Thuế phối hợp cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến chuyên môn theo lĩnh vực phụ trách và cử nhân sự tham gia các đoàn công tác, đàm phán khi có yêu cầu.

Đối với giai đoạn thực thi sau khi ký kết, cơ quan thuế quản lý trực tiếp tiến hành điều chỉnh cơ sở tính thuế theo hướng dẫn của Cục Thuế với mục tiêu hoàn thành trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người nộp thuế chấp thuận kết quả. Định kỳ, Cục Thuế thực hiện tổng hợp và thống kê số liệu MAP theo đúng Khung báo cáo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Về chế độ lưu trữ và bảo mật, toàn bộ thông tin, tài liệu MAP cùng các ý kiến tham gia, kết quả rà soát, khảo sát, thẩm định và đàm phán đều phải được cập nhật, lập hồ sơ lưu trữ đầy đủ và quản lý theo chế độ bảo mật tuyệt đối của ngành Thuế và điều ước quốc tế. Mọi dữ liệu trao đổi giữa các Nhà chức trách có thẩm quyền, bao gồm cả Bản quan điểm, chỉ dành riêng cho cơ quan thuế các nước và không cung cấp trực tiếp cho người nộp thuế để bảo vệ bí mật thương mại. Kèm theo quy trình là hệ thống mẫu biểu chuẩn hóa gồm danh mục 8 mẫu biểu MAP chuyên dụng từ mẫu 01/DTA-MAP đến mẫu 08/MAP và mẫu thông báo bổ sung hồ sơ 01/TB-BSTT-NNT.