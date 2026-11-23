Công điện số 36/CĐ-CT của Cục Thuế cho biết, chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026 tại Nghị quyết số 63/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028.

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Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng thuế các tỉnh, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người nộp thuế, đặc biệt phổ biến nội dung Nghị quyết số 63/2026/QH16.

Đặc biệt, Cục Thuế lưu ý đối tượng áp dụng là người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23/10/2026 do cơ quan thuế xác định theo quy định.

Cơ quan thuế yêu cầu các đơn vị hướng dẫn người nộp thuế về việc xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài theo Điều 3 của Nghị quyết, đồng thời làm rõ điều kiện xóa tiền chậm nộp theo Điều 4.

Cụ thể, để được xóa tiền chậm nộp theo Điều 4, người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Ngoài ra, người nộp thuế còn phải nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, hoặc hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Hạn cuối để cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hợp lệ là hết ngày 30/6/2028.

Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo phổ biến chính sách đến công chức thuế và người nộp thuế. Trong quá trình rà soát dữ liệu và xử lý nợ, các đơn vị phải kịp thời báo cáo vướng mắc về Cục Thuế để được xem xét, hướng dẫn./.