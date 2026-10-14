Cục Thuế ban hành 8 quy tắc cốt lõi trong giải quyết thủ tục hành chính thuế

Theo Cục Thuế, bộ Quy tắc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được ban hành với mục tiêu tạo ra những chuẩn mực cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện giúp người nộp thuế có thể nhận biết, giám sát chất lượng phục vụ nhằm hướng tới giải quyết thủ tục đúng pháp luật, đúng ngay từ đầu, thuận lợi, nhanh chóng, minh bạch, chủ động và có trách nhiệm đến cùng.

8 quy tắc cốt lõi giải quyết thủ tục hành hcinsh thuế.

Đồng thời, bộ Quy tắc được coi là “cẩm nang” giúp công chức thuế tự soi vào khi giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính. Điểm nổi đáng lưu ý, đó là bộ Quy tắc được xem là bộ chuẩn mực nội bộ quan trọng, định hướng hành động cho toàn thể lãnh đạo, công chức thuế các cấp hướng tới một nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp và thân thiện.

Tám quy tắc cốt lõi, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ giám sát, bao trùm toàn bộ quá trình từ khâu tiếp nhận, xử lý đến khi trả kết quả tạo thành một chuỗi thống nhất: “giao tiếp để hiểu đúng - hướng dẫn để làm đúng - khai thác dữ liệu để giảm yêu cầu không cần thiết - linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật - xử lý ngay khi đủ điều kiện - chủ động tháo gỡ khi có vướng mắc - giải quyết đến cùng - minh bạch, liêm chính” trong toàn bộ quá trình.

Qua đó, mục tiêu của cơ quan thuế không chỉ là bảo đảm một hồ sơ được giải quyết đúng quy định, mà là làm sao để người nộp thuế dễ hiểu hơn, ít phải đi lại hơn, ít phải cung cấp lại thông tin hơn, ít phải chờ đợi hơn và luôn biết công việc của mình đang được giải quyết như thế nào.

“Sự hài lòng của người nộp thuế vì vậy không chỉ là kết quả cần đạt được, mà còn là thước đo để cơ quan thuế nhìn lại chất lượng phục vụ và là mục tiêu để mỗi công chức không ngừng hoàn thiện cách thức thực thi công vụ. Từ đó, cải cách thủ tục hành chính thuế được đặt trong một mục tiêu rộng hơn: xây dựng nền công vụ thuế chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, liêm chính và lấy người nộp thuế làm trung tâm của chất lượng phục vụ - trên nền tảng tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý thuế”, Cục Thuế nhấn mạnh.