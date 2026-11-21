Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ - Tập đoàn MISA ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030

20/11, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) và Tập đoàn MISA đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao năng lực số và hiệu quả hoạt động thông tin, truyền thông.

Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết trên cơ sở cụ thể hóa Quyết định số 830/QĐ-VPCP ngày 12/11/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số và dữ liệu của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2025-2030.

Văn bản có hiệu lực từ tháng 12/2026 đến hết ngày 31/12/2030, xác lập khuôn khổ hợp tác tự nguyện, bình đẳng, minh bạch, tôn trọng tính độc lập của mỗi bên và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

Nội dung hợp tác chuyển đổi số giữa Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ - Tập đoàn MISA

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất tập trung phối hợp trên 2 lĩnh vực trọng tâm:

Thứ nhất, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao năng lực số trong hoạt động thông tin, truyền thông: Tập đoàn MISA hỗ trợ cung cấp cho Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ số và công cụ AI do MISA thiết kế, phát triển, sở hữu hợp pháp; đồng thời phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng ứng dụng AI theo nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ.

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ - Tập đoàn MISA ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Nguồn: chinhphu.vn.

Tập đoàn MISA bảo đảm quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp và các giấy phép cần thiết đối với các giải pháp, công cụ cung cấp, tuân thủ đầy đủ quy định về sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng, bảo đảm quá trình phối hợp triển khai diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.

Thứ hai, tăng cường thông tin, truyền thông, lan tỏa giá trị các giải pháp công nghệ số Việt Nam: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ hỗ trợ tuyên truyền trên các nền tảng của Cục về các hoạt động, mô hình và kết quả phát triển sản phẩm công nghệ số của MISA phù hợp với định hướng, chính sách chuyển đổi số quốc gia. Hoạt động thông tin, truyền thông bảo đảm tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật.

Bên cạnh 2 nội dung trọng tâm trên, Bản ghi nhớ cũng xác lập cơ chế triển khai chi tiết từng hoạt động thông qua các hợp đồng hoặc thỏa thuận riêng phù hợp với quy định pháp luật. Hai bên thống nhất đầu mối liên hệ trực tiếp và thực hiện sơ kết định kỳ mỗi năm một lần vào cuối năm (hoặc khi cần thiết) để đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm và thống nhất kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

Theo Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm, trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tận dụng thế mạnh của trí tuệ nhân tạo là giải pháp tất yếu để nâng cao năng suất và chất lượng công tác chuyên môn.

Đánh giá cao nền tảng công nghệ vững chắc và kinh nghiệm triển khai các giải pháp quản trị, tài chính - kế toán của Tập đoàn MISA, Cục trưởng Nguyễn Hồng Sâm nhấn mạnh, trên cơ sở tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật, tôn chỉ và mục đích hoạt động, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai bên triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác. Qua đó, góp phần đưa những sản phẩm, giải pháp số hữu ích đến với người dân và xã hội, phục vụ thiết thực công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Bà Đinh Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn MISA.

Bà Đinh Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn MISA khẳng định, bắt nhịp xu hướng công nghệ mới, Tập đoàn MISA đang tiên phong phát triển hệ sinh thái nền tảng quản trị thông minh dùng chung và chiến lược cung cấp "AI như dịch vụ" (AI as a Service - AaaS) thông qua đội ngũ trợ lý số (AI Agent) trong các nghiệp vụ kế toán, hành chính và quản trị.

Bà Đinh Thị Thúy cam kết, Tập đoàn MISA sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai Bản ghi nhớ hợp tác thông qua việc tập huấn, chuyển giao công nghệ, đồng thời sẵn sàng nghiên cứu tùy chỉnh giải pháp đáp ứng sát yêu cầu nghiệp vụ thực tế của Cục.

Lãnh đạo Tập đoàn MISA kỳ vọng, sau 3–6 tháng triển khai tích cực, việc ứng dụng nền tảng số và AI sẽ mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác chuyên môn tại Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, tạo mô hình điểm để nhân rộng tới các cơ quan, đơn vị khác. Cùng với đó, thông qua kênh thông tin chính thống của Cục, các giải pháp công nghệ số Việt Nam sẽ đến gần hơn với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ kinh doanh và người dân, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.