Cục TDTT kiến nghị giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn tranh cử Chủ tịch VFF khóa X

Ngày 10/11, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam có văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiến nghị xem xét giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra tranh cử tại đại hội nhiệm kỳ 10.

Theo văn bản, VFF đã gửi Công văn đề nghị xem xét chủ trương cử ông Trần Quốc Tuấn tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn nhiệm kỳ X. Ông Trần Quốc Tuấn hiện là Chủ tịch VFF nhiệm kỳ IX (2022-2026), đồng thời là công chức thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Theo đánh giá của VFF, ông Trần Quốc Tuấn có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và phát triển bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Việc tiếp tục giới thiệu ông tham gia ứng cử nhằm kế thừa kinh nghiệm, bảo đảm tính liên tục trong công tác lãnh đạo, điều hành cũng như triển khai các định hướng phát triển bóng đá Việt Nam.

Ngoài ông Trần Quốc Tuấn, VFF cũng đề nghị xem xét, giới thiệu bà Bùi Thị Hiền Lương, công chức phụ trách bộ môn bóng đá thuộc Phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, tham gia ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành VFF nhiệm kỳ X.

Theo VFF, bà Bùi Thị Hiền Lương được các tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử. Việc bổ sung nhân sự này nhằm góp phần bảo đảm cơ cấu nữ trong Ban Chấp hành, đồng thời tăng cường sự tham gia của những cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm quản lý bóng đá.

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đánh giá việc giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn và bà Bùi Thị Hiền Lương tham gia ứng cử là cần thiết, nhằm tận dụng kinh nghiệm, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong công tác quản lý, điều hành các tổ chức thể thao, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa thể dục, thể thao của Đảng và Nhà nước.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương nhân sự, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.