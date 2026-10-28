Cực tăng trưởng mới: Bài toán kết nối, công nghệ và chuyển đổi xanh

Ngày 28/10, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Phiên khai mạc và toàn thể cấp cao: “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Phiên toàn thể cấp cao quy tụ đại diện lãnh đạo các quốc gia, chính quyền địa phương và tổ chức quốc tế. Phiên họp định hướng chiến lược cho toàn bộ Diễn đàn - chuyển hóa khát vọng chung thành chương trình nghị sự cụ thể về hợp tác, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm.

Phiên khai mạc và toàn thể cấp cao: “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Thúc đẩy khuôn khổ hợp tác mới

Tại phiên toàn thể, nữ Nam tước Rosalie Winterton, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển, Vương quốc Anh đánh giá, khó có nơi nào phù hợp hơn TP. Hồ Chí Minh để cùng thảo luận về tương lai tăng trưởng. Khát vọng phát triển hiện diện ở khắp nơi trong thành phố này. Tinh thần về những cơ hội rộng mở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Khi các công nghệ mới đang làm thay đổi cách chúng ta sống và làm việc.

Nữ Nam tước Rosalie Winterton, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển, Vương quốc Anh.

“Căng thẳng địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, tác động của biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi công nghệ đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu. Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang phải chịu sức ép đặc biệt lớn, từ nguồn cung nhiên liệu, hoạt động phát điện đến chi phí vận tải, phân bón và lương thực, thực phẩm. Không một quốc gia nào có thể tự mình ứng phó với những thay đổi đó. Tất cả chúng ta sẽ vững mạnh hơn, thịnh vượng hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn nếu cùng nhau hợp tác. Đó cũng là lý do Vương quốc Anh có niềm tin mạnh mẽ vào quan hệ đối tác với Việt Nam”, nữ Nam tước Rosalie Winterton nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" sáng 28/10.

Bà Rosalie Winterton khẳng định, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay và còn có thể tiến xa hơn nữa. Tại chương trình, bà Rosalie Winterton đã tập trung chia sẻ vào ba lĩnh vực mà Việt Nam và Vương quốc Anh có thể cùng nhau thúc đẩy những bước tiến lớn hơn, đó là tài chính, công nghệ và tăng trưởng xanh.

Thứ nhất, về tài chính. TP. Hồ Chí Minh đã đề ra kế hoạch phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế và Vương quốc Anh tiếp tục là đối tác lý tưởng của thành phố trên hành trình này. Kinh nghiệm của Anh cho thấy, để một trung tâm tài chính thành công, cần có hệ thống pháp luật vững chắc, cơ chế quản lý đáng tin cậy và các dịch vụ thị trường tài chính phát triển ở trình độ cao, có khả năng huy động nguồn vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế dài hạn. Tòa án Tối cao Vương quốc Anh cũng đã ủng hộ việc thành lập một Tòa án Tài chính Quốc tế chuyên biệt tại TP. Hồ Chí Minh.

Các tổ chức như The City UK và Chương trình Hợp tác Vương quốc Anh về hành động khí hậu (UK PACT) đã chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn trong quá trình Việt Nam xây dựng các kế hoạch phát triển. Những hỗ trợ này góp phần thúc đẩy hình thành một trung tâm tài chính hướng tới tương lai, trong đó tài chính xanh được tích hợp ngay từ đầu.

Thứ hai, về công nghệ. Những nền kinh tế thành công trong tương lai sẽ là những nền kinh tế chủ động tiếp nhận các ý tưởng mới và ứng dụng công nghệ mới. Từ trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng đến công nghệ tài chính, công nghệ y tế và chất bán dẫn, Vương quốc Anh nhận thấy những cơ hội to lớn để kết nối thế mạnh chuyên môn của mình với nguồn nhân lực tài năng, tinh thần khởi nghiệp và khát vọng phát triển của Việt Nam.

Thứ ba, về tăng trưởng xanh. Những cuộc khủng hoảng xảy ra đã cho thấy các hệ thống năng lượng phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ và khí đốt nhập khẩu sẽ dễ bị tổn thương. Do đó, nếu được triển khai hiệu quả, quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch hơn có thể giúp nền kinh tế trở nên vững mạnh hơn. Quá trình này có thể tạo ra những việc làm chất lượng tốt, mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp. Đồng thời, giúp các quốc gia chủ động hơn trong bảo đảm nguồn cung năng lượng, qua đó nâng cao an ninh năng lượng và khả năng chống chịu trước các cú sốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái tham dự phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu.

Bà Rosalie Winterton cũng nhấn mạnh, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng về phát thải ròng bằng 0 và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Vương quốc Anh tự hào hỗ trợ những nỗ lực này thông qua nhiều khoản đầu tư và sáng kiến xanh, trong đó có vai trò đồng dẫn dắt Quan hệ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng của Việt Nam (JETP). Thông qua sáng kiến này, Anh đang huy động các nguồn tài chính được Vương quốc Anh hỗ trợ nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng sạch của Việt Nam.

Định hình cực tăng trưởng bền vững

Trong khi đó, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, những cực tăng trưởng mới đang nổi lên trên khắp phương Nam toàn cầu, được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo, kết nối số, chuyển đổi xanh và sản xuất tiên tiến. Tuy nhiên, đây chính là nghịch lý lớn của thời đại chúng ta: trong khi tăng trưởng ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn, thế giới lại đứng trước nguy cơ ngày càng phân mảnh. Từ góc nhìn của Liên hợp quốc, bà Pauline Tamesis đưa ra ba bài học quan trọng định hướng con đường phía trước.

Thứ nhất, các cực tăng trưởng thực chất phát triển mạnh mẽ nhờ kết nối, chứ không phải cô lập. Sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam được xây dựng trên nền tảng cởi mở: việc gia nhập ASEAN, mạng lưới các hiệp định thương mại rộng khắp và sự hội nhập sâu rộng vào các mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Tuy nhiên, để chuyển đổi từ một địa điểm sản xuất thành một cực tăng trưởng bền vững, hoạt động lắp ráp phải từng bước chuyển hóa thành năng lực nội tại, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu và công nghệ do chính Việt Nam phát triển.

Thứ hai, những động lực tiến bộ mới không được tạo ra những khoảng cách mới. Trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số có thể thu hẹp khoảng cách hoặc làm gia tăng những phân hóa sâu sắc, chúng ta cần thúc đẩy hợp tác một cách chủ động và có định hướng. Đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ khi dữ liệu được lưu chuyển thông suốt và đáng tin cậy, tri thức được chia sẻ rộng rãi, còn năng lực sáng tạo của con người được nuôi dưỡng trên cơ sở vừa có niềm tin, vừa có cơ chế bảo vệ phù hợp.

Thứ ba, chuyển đổi xanh vừa là cơ hội kinh tế lớn nhất, vừa là phép thử tối thượng đối với sự công bằng. Năng lượng sạch và các ngành công nghiệp carbon thấp đang định hình năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này phải thực sự bảo đảm tính công bằng: bảo vệ người lao động khi việc làm và yêu cầu nghề nghiệp thay đổi, hỗ trợ các cộng đồng ở tuyến đầu chịu rủi ro khí hậu, đồng thời tạo điều kiện để các nền kinh tế đang phát triển tiếp cận nguồn tài chính cần thiết cho bước chuyển đổi này.

Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh, trong bốn thập niên, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phi thường. Hiếm có quốc gia nào trải qua chặng đường dài và đạt được những bước tiến nhanh chóng như vậy, từ một nền kinh tế nông nghiệp thời hậu chiến trở thành một nền kinh tế năng động thuộc nhóm thu nhập trung bình cao. Sự chuyển đổi này không phải là kết quả của may mắn mà là thành quả được tạo nên từ những cải cách Đổi mới đầy bản lĩnh từ năm 1986, quá trình mở cửa kinh tế sâu rộng và ý chí bền bỉ của người dân Việt Nam.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định, để trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam sẽ được thúc đẩy bởi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và một lực lượng lao động khỏe mạnh, có trình độ kỹ năng cao. Đây chính là lĩnh vực mà Liên hợp quốc luôn sát cánh cùng Việt Nam.