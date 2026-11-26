Một góc thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Với vị thế là một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước, thành phố Đà Nẵng đang tập trung khơi thông nguồn lực, vận dụng hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù và mở rộng liên kết vùng để tạo động lực bứt phá. Đổi mới tư duy phát triển cùng quyết tâm chính trị cao chính là nền tảng giúp Đà Nẵng khẳng định vai trò cực tăng trưởng, dẫn dắt sự phát triển bền vững của khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Ba không gian phát triển mới

Ngày 21/10/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, tạo cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược quan trọng cho quá trình tổ chức không gian, phát triển kinh tế-xã hội thành phố, là bước định hình tương lai bền vững của Đà Nẵng.

Theo quy hoạch, đến năm 2075, Đà Nẵng sẽ trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á, từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Đà Nẵng xác định ba không gian phát triển mới gồm: Thứ nhất, là cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đóng góp lớn về quy mô kinh tế, thu ngân sách và thu hút đầu tư. Thứ hai, là trung tâm cung ứng dịch vụ cho cả vùng về thương mại, tài chính, logistics, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Thứ ba, là cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế đông-tây, kết nối Tây Nguyên, nam Lào, đông bắc Campuchia với hệ thống cảng biển, cảng hàng không quốc tế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, thành phố đang tập trung nguồn lực phát triển bốn khu chức năng động lực cốt lõi. Trong đó, Khu thương mại tự do Đà Nẵng đã được chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư tại bốn trong bảy vị trí với tổng vốn đăng ký gần 16.000 tỷ đồng. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (quy mô 6,1ha, tổng vốn đầu tư khoảng 17.785 tỷ đồng) chính thức gia nhập Mạng lưới các trung tâm tài chính vì phát triển bền vững (FC4S) từ tháng 9 vừa qua.

Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số và công nghiệp công nghệ số, ưu tiên thu hút đầu tư vào vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống bảy trung tâm dữ liệu; triển khai dự án phòng thí nghiệm kết hợp sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến vi mạch bán dẫn trị giá khoảng 1.800 tỷ đồng. Thành phố là địa phương đầu tiên thu phí khai thác cơ sở dữ liệu và ban hành Đề án thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu, quyết tâm nâng tỷ trọng kinh tế số lên hơn 30% GRDP vào năm 2030; đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển logistics giai đoạn 2026-2035, mở rộng 20 đường bay quốc tế thường kỳ và phát triển du lịch chất lượng cao.

Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định: Đà Nẵng được thông qua các đồ án quy hoạch có ý nghĩa chiến lược quan trọng đã giúp khơi thông nguồn lực, kịp thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc ngay trong giai đoạn này và tránh tình trạng nhà đầu tư phải chờ đợi cơ chế. Với bước đi bài bản, tạo nền tảng vững chắc nêu trên, thành phố đang mở ra không gian phát triển mới với nhiều triển vọng đột phá, tiếp tục nâng tầm quy hoạch hướng đến tương lai dài hạn, bền vững.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành doanh nghiệp để phát huy lợi thế, tháo gỡ khó khăn, đo bằng tiến độ hỗ trợ. Chính quyền và doanh nghiệp cùng quyết tâm và quyết tâm ấy phải được thể hiện bằng kết quả thực tế.

Giải quyết điểm nghẽn thể chế

Để phát huy vai trò cực tăng trưởng có sức lan tỏa, Đà Nẵng tập trung khai thác các lợi thế về cơ chế, chính sách đặc thù; hạ tầng cửa ngõ; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cùng không gian phát triển mới. Trong đó, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15 và Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội, gắn với phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, được kỳ vọng tạo ra các động lực quan trọng. Tuy nhiên trên thực tế, các mô hình kinh tế mới này muốn đạt hiệu quả thì chính quyền thành phố và cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đột phá, vượt trội để tạo lợi thế cạnh tranh và sức hút đầu tư.

Về điểm nghẽn thể chế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chỉ ra năm vấn đề cốt lõi: Thiếu cơ chế tài chính cho các công trình liên vùng; liên kết vùng chưa thực chất, cơ chế điều phối và chia sẻ nguồn lực còn hạn chế; chính sách đặc thù còn phân tán, thiếu cơ chế để các cực tăng trưởng dẫn dắt, điều phối phát triển vùng; chưa hình thành hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý, quy hoạch và đầu tư; thiếu chính sách hỗ trợ phù hợp đối với địa phương tự cân đối ngân sách nhưng có địa bàn miền núi, biên giới rộng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy cao nhất truyền thống và sức mạnh con người xứ Quảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Thực tế, nhu cầu vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 của Đà Nẵng là khoảng 40.000 tỷ đồng, trong khi khả năng cân đối ngân sách mới đạt 7.718 tỷ đồng. Khoảng cách nguồn lực này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm hài hòa trách nhiệm và nguồn lực giữa Trung ương với địa phương, tạo động lực liên kết và phát triển vùng.

Đánh giá về những định hướng ưu tiên sắp tới để đạt mục tiêu phát triển, đồng chí Hồ Kỳ Minh cho biết: “Trước mắt, Đà Nẵng phối hợp thành phố Huế và tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực chất Chương trình hợp tác giai đoạn 2026- 2030; cùng Quảng Ngãi triển khai Đề án liên kết không gian phát triển Chu Lai-Dung Quất-Nam Giang-Bờ Y-Hành lang kinh tế Đông Tây 2; mở rộng liên kết với các tỉnh Tây Nguyên và vùng động lực tại khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và phụ cận”.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11-12%/năm (chỉ tiêu của vùng là 10%/ năm); quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt hơn 720.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD (chỉ tiêu của vùng là 8.000 USD); tỷ trọng kinh tế số trong GRDP từ 30% trở lên; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 66,5% (chỉ tiêu của vùng là 50%). Tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu là một trong những đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế của Nghị quyết số 27-NQ/TW. Đà Nẵng xác định việc phát huy các lợi thế nêu trên phải gắn với trách nhiệm chia sẻ, lan tỏa cho các địa phương trong vùng, không phát triển khép kín trong địa giới hành chính của thành phố.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy cao nhất truyền thống và sức mạnh con người xứ Quảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất. Mục tiêu là xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, đáng sống - xứng đáng với di sản của tiền nhân, với niềm tin của Nhân dân và với khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.