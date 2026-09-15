Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra toàn diện ngành Tác chiến Điện tử Quân đoàn 12

Đại tá Hoàng Tú Xinh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra toàn diện các nội dung như: Công tác trực chỉ huy, trực ban; hệ thống văn kiện tác chiến; chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; trình độ khai thác khí tài của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ; thực hành lên lớp đối với khí tài tác chiến điện tử; thông qua giáo án huấn luyện chuyên ngành; công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu…

Đại tá Hoàng Tú Xinh kiểm tra kíp chiến đấu xe tác chiến điện tử A2.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 12, của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng, duy trì nền nếp canh trực, huấn luyện, quản lý, khai thác sử dụng trang bị, khí tài điện tử, góp phần nâng cao trình độ, khả năng xử lý tình huống của lực lượng tác chiến điện tử trong mọi tình huống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, đồng thời yêu cầu đơn vị khẩn trương khắc phục, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Hoàng Tú Xinh nhấn mạnh vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tác chiến điện tử trong chiến tranh hiện đại. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Tác chiến Điện tử Quân đoàn 12 tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, sẵn sàng xử lý các tình huống điện tử; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại khí tài điện tử hiện có, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.