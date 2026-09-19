Cục Quân y tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Học viện Hải quân

Ngày 19-9, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Học viện Hải quân. Tham dự có lãnh đạo Học viện Hải quân; Cục Quân y; các cơ quan, khoa, đơn vị trực thuộc học viện.

Đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên tập trung truyền đạt, giới thiệu những nội dung cơ bản, gồm: Tổng quan tình hình sử dụng thuốc lá; các bệnh tật do thuốc lá gây ra; thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng môi trường không khói thuốc trong quân đội; chiến lược phòng, chống tác hại của thuốc lá…

Đội ngũ tuyên truyền viên của Học viện Hải quân tham gia tập huấn.

Thông qua tập huấn, đội ngũ tuyên truyền viên của Học viện Hải quân được bổ sung những kiến thức cần thiết về phòng, chống tác hại của thuốc lá, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền tại các cơ quan, khoa, đơn vị. Đồng thời, là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong học viện về tác hại của thuốc lá và lợi ích của việc xây dựng môi trường văn hoá sư phạm quân sự không khói thuốc; góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, xây dựng môi trường học tập, công tác lành mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.