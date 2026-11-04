Cục Quân nhu tổ chức huấn luyện sử dụng xe bếp tự hành

Tham gia lớp huấn luyện có hơn 100 học viên là cán bộ quân nhu và lực lượng kíp xe trực tiếp vận hành của 12 đơn vị, gồm: Quân đoàn 34, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Công binh và 7 quân khu.

Đại tá Hà Duyên Năm phát biểu khai mạc huấn luyện.

Theo kế hoạch, từ ngày 4 đến 6-11, học viên được giới thiệu tổng quan về xe bếp tự hành và các trang thiết bị chuyên dụng lắp đặt trên xe; tính năng chiến - kỹ thuật, nguyên lý hoạt động của xe, hệ thống bếp nấu, thiết bị lọc nước và các trang thiết bị chuyên dụng.

Quang cảnh khai mạc huấn luyện.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn quy trình triển khai xe bếp tại thực địa; cách xử lý một số sự cố, hỏng hóc thông thường và các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng xe.

Cùng với học lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành sử dụng xe ở trạng thái tĩnh và cơ động trên đường bộ; kiểm tra tính ổn định của phương tiện và các trang thiết bị đồng bộ trong quá trình cơ động; vận hành hệ thống bếp nấu, thiết bị lọc nước và các trang thiết bị trên xe; xử lý một số sự cố, hỏng hóc thông thường và thực hành nấu ăn trên xe bếp.

Các học viên nghe giới thiệu tổng quan về các trang thiết bị trên xe bếp.

Phát biểu khai mạc huấn luyện, Đại tá Hà Duyên Năm nhấn mạnh: Xe bếp tự hành là phương tiện góp phần nâng cao khả năng cơ động, tính linh hoạt, độc lập trong bảo đảm ăn uống cho bộ đội; rút ngắn thời gian triển khai bếp ăn, nâng cao năng lực, chất lượng chế biến món ăn và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thực hiện nhiệm vụ hành quân, diễn tập, tác chiến, cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ Cục Quân nhu giới thiệu hệ thống tủ bảo quản thực phẩm trên xe bếp.

Để huấn luyện đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tá Hà Duyên Năm yêu cầu Ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các mặt, huấn luyện nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Giáo viên, kỹ thuật viên kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, sát thực tiễn. Học viên tích cực trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập; sau huấn luyện nắm chắc kiến thức, thuần thục thực hành, phát huy hiệu quả tính năng, công dụng của xe bếp trong sử dụng.

Sau chương trình huấn luyện, Cục Quân nhu cấp 16 xe bếp cho 12 đơn vị.