Cục Quân nhu tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Nổi bật là hoạt động giao lưu thể thao giữa Hội Phụ nữ cơ quan Cục Quân nhu và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu, với hai môn bóng chuyền hơi và pickleball. Hoạt động thu hút cán bộ, hội viên tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo động lực để hội viên tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ cơ quan Cục Quân nhu và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng các vận động viên tham gia giao lưu thể thao.

Nhân dịp này, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Cục Quân nhu tổ chức tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa quân sự của dân tộc, qua đó bồi đắp niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Cục Quân nhu tổ chức gặp mặt, liên hoan, tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Các vận động viên thi đấu pickleball.

Thông qua các hoạt động, Cục Quân nhu tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội; tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.