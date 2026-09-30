Cục Quân nhu phát động 80 ngày thi đua Quyết thắng

Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì lễ phát động.

Đợt thi đua được triển khai trong 80 ngày, nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị lịch sử của Ngày Toàn quốc kháng chiến; truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Cục Quân nhu. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm, trách nhiệm, cổ vũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hà Chí Dũng phát động đợt thi đua cao điểm.

Các đại biểu dự phát động đợt thi đua cao điểm.

Nội dung thi đua tập trung vào thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

Trong đó, Cục Quân nhu phấn đấu bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất quân nhu cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; quản lý chặt chẽ vật chất quân nhu dự trữ sẵn sàng chiến đấu, dự trữ quốc gia; nâng cao chất lượng huấn luyện, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm các sản phẩm quân nhu; đồng thời đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăm sóc sức khỏe bộ đội, phấn đấu tỷ lệ quân số khỏe toàn Cục đạt hơn 98,5%.

Các cơ quan, đơn vị trong Cục tập trung cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn về mọi mặt; tăng tốc, bứt phá, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Các phòng, ban, đơn vị Cục Quân nhu xác định quyết tâm thi đua.

Đợt thi đua cũng gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động dân vận như: Bàn giao 2 nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm...