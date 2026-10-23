Cục Quản lý xuất nhập cảnh tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027

Để cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và người dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nắm rõ thông tin và chủ động đăng ký tham gia, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông tin về đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, thời gian, hồ sơ và các nội dung liên quan đến công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển chọn

Năm 2027, Cục Quản lý xuất nhập cảnh được lãnh đạo Bộ Công an giao 480 chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ban hành Kế hoạch tuyển chọn và giao cho các đơn vị trực tiếp sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ phối hợp với Công an đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyển chọn, cụ thể:

- Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài: 177 chỉ tiêu tại 15 Công an tỉnh, thành phố (TP Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, TP Hải Phòng, Thái Nguyên, TP Quảng Ninh, Phú Thọ, TP Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình).

- Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng: 111 chỉ tiêu tại 7 Công an tỉnh, thành phố (TP Đà Nẵng, TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

- Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất: 75 chỉ tiêu tại 5 Công an tỉnh, thành phố (TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long).

- Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh: 67 chỉ tiêu tại 4 Công an tỉnh (Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng).

- Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc: 50 chỉ tiêu tại 3 Công an tỉnh, thành phố (TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau).

2. Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ

- Đối tượng tuyển chọn: Công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025); có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

- Thời gian nhập ngũ: Tháng 2/2027. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng.

3. Tiêu chuẩn tuyển chọn

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

3.1. Tiêu chuẩn chính trị

- Có lý lịch rõ ràng; bản thân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

- Bản thân công dân và cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng của công dân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh chị em ruột của công dân đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị để tuyển vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an (tiêu chuẩn về chính trị do cơ quan Công an thẩm tra xác minh, kết luận).

3.2. Tiêu chuẩn sức khỏe

Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và thực hiện theo Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND và Thông tư số 131/2025/TT-BCA ngày 26/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 62.

3.3. Trình độ

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng nguồn tuyển, yêu cầu các đơn vị chú trọng tuyển chọn đảng viên, công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trở lên.

4. Thời gian giao, nhận quân

Tuyển 1 đợt; giao, nhận từ ngày 21 đến hết ngày 23/2/2027 (tức ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

5. Hồ sơ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nộp cho Công an xã, phường (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:

(1) Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ, có xác nhận của UBND xã, phường (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

(2) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (bản chính).

(3) Hồ sơ thẩm tra lý lịch (theo mẫu quy định của Bộ Công an, kèm theo quyết định phân công cán bộ thẩm tra, kế hoạch thẩm tra xác minh, báo cáo kết quả thẩm tra, yêu cầu tra cứu và các tài liệu liên quan) đã được thẩm tra và có nội dung kết luận “đủ/đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND” của Trưởng Công an cấp xã.

(4) Quyết định kết nạp đảng viên (nếu có - bản sao công chứng); Giấy chứng nhận đoàn viên.

(5) Sổ đoàn viên/Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn.

(6) Hồ sơ đảng viên/Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có).

(7) Phiếu khám sức khỏe của Hội đồng khám sức khỏe (kèm theo hồ sơ khám, nếu có).

(8) Quyết định gọi khám sức khỏe của Chủ tịch UBND cấp xã.

(9) Bản sao công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn: Bằng tốt nghiệp, học bạ THPT; Bằng tốt nghiệp, bảng điểm Đại học/Cao đẳng/Trung cấp/Sơ cấp (bao gồm cả sơ cấp nghề). Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở đối với công dân đang theo học THPT có hộ khẩu thường trú tại các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

(10) Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

(11) Xác nhận Hộ khẩu thường trú.

(12) Bản sao Căn cước công dân.

(13) Quyết định gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của Chủ tịch UBND cấp xã.

(14) 4 ảnh 4x6cm (ảnh chân dung hiện tại; ghi rõ họ và tên, năm sinh, HKTT phía sau ảnh).

(15) Tờ khai đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với thân nhân chưa tham gia BHYT.

6. Một số lưu ý đối với công dân đăng ký tham gia

Để quá trình tuyển chọn diễn ra thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và người dân chủ động tìm hiểu các quy định về nghĩa vụ tham gia CAND, giới thiệu công dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh; kê khai thông tin trung thực, đầy đủ; chuẩn bị giấy tờ theo hướng dẫn và chấp hành nghiêm các yêu cầu về thẩm tra lý lịch, khám sức khỏe, xét tuyển và giao nhận quân.

Công tác tuyển quân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, quá trình triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, công bằng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình, thời gian, thủ tục, hồ sơ theo quy định, nghiêm cấm mọi biểu hiện tiêu cực trong quá trình tuyển quân.

Thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là trách nhiệm của công dân, đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ Nhân dân; đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo để cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và người dân biết, đề nghị công dân trong độ tuổi, đủ điều kiện và có nguyện vọng tích cực tìm hiểu thông tin, chủ động liên hệ Công an xã, phường nơi đăng ký thường trú để được hướng dẫn đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Sự quan tâm, phối hợp của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển, bảo đảm công tác tuyển chọn được thực hiện đúng quy định, đủ chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.