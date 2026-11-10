Cục Quản lý và Phát triển TT trong nước ra mắt Không gian Thư viện mở

Không gian Thư viện mở được bố trí tại tầng 2 trụ sở Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (số 91 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), tạo điều kiện để cán bộ, công chức tiếp cận sách, tài liệu chuyên ngành, văn bản pháp luật; đồng thời có thêm địa điểm nghiên cứu, trao đổi và chia sẻ kiến thức phục vụ công việc.

Với mô hình mở, thư viện không chỉ phục vụ nhu cầu đọc, nghiên cứu mà còn tạo điều kiện để cán bộ, công chức và người lao động tranh thủ tiếp cận tri thức trong những khoảng thời gian phù hợp như sau giờ làm việc hoặc trong lúc chờ giải quyết công việc hành chính. Không gian này cũng sẵn sàng phục vụ các vị khách đến liên hệ, làm việc tại Cục có nhu cầu đọc sách trong thời gian chờ đợi. Nguồn sách được lựa chọn với nhiều chủ đề, từ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật đến chính trị, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và học tập đa dạng.

Cục trưởng Trần Hữu Linh: Không gian đọc trong cơ quan, đơn vị không chỉ là nơi lưu giữ và tiếp cận sách, mà còn là môi trường khuyến khích mỗi cán bộ, công chức chủ động học tập, tích lũy kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm.

Để hình thành không gian đọc, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Cục còn có sự chung tay của các đơn vị và đoàn viên, thanh niên. Trong đó, Đoàn Thanh niên Cục đã tích cực tham gia chuẩn bị, bố trí không gian đọc và đóng góp sách, tài liệu, góp phần hoàn thiện thư viện, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức tiếp cận tri thức và duy trì thói quen đọc sách.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng không gian đọc trong cơ quan, đơn vị, coi đây không chỉ là nơi lưu giữ và tiếp cận sách, mà còn là môi trường khuyến khích mỗi cán bộ, công chức chủ động học tập, tích lũy kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm. Việc hình thành văn hóa đọc, duy trì tinh thần tự học có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thông điệp này càng có ý nghĩa trong bối cảnh yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước ngày càng cao. Đối với lĩnh vực quản lý và phát triển thị trường trong nước, việc thường xuyên cập nhật các quy định về thương mại, quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và sở hữu trí tuệ là yêu cầu cần thiết, giúp cán bộ, công chức nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả thực thi công vụ.

Việc ra mắt Không gian Thư viện mở cũng góp phần hưởng ứng các định hướng về phát triển văn hóa, xây dựng môi trường học tập trong cơ quan, đơn vị. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh vai trò của văn hóa và con người đối với sự phát triển bền vững đất nước. Từ những định hướng đó, việc tạo dựng không gian đọc tại Cục là hoạt động cụ thể nhằm khuyến khích cán bộ, công chức tiếp cận tri thức và duy trì việc học tập thường xuyên.

Đặc biệt, gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, hoạt động còn nhấn mạnh vai trò của việc học tập, tìm hiểu và cập nhật pháp luật trong thực thi công vụ. Hiểu đúng, nắm vững và vận dụng phù hợp các quy định pháp luật là nền tảng để mỗi cán bộ, công chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong cơ quan.

Để thư viện phát huy hiệu quả lâu dài, các đơn vị và mỗi cán bộ, công chức được khuyến khích đóng góp, giới thiệu sách, bổ sung tài liệu và chia sẻ những kiến thức hữu ích. Qua đó, Không gian Thư viện mở từng bước trở thành địa chỉ đọc, nghiên cứu và trao đổi tri thức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Cục TTTN có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.