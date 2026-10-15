Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ký kết hợp tác

Hai bên ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch kết hợp tiêu thụ hàng Việt

Bản ghi nhớ xác định các nội dung phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển mô hình mua sắm hiện đại; kết nối hoạt động quảng bá, truyền thông và kích cầu tiêu dùng với các sự kiện du lịch, tuần lễ mua sắm và chương trình khuyến mại tập trung.

Hai bên chú trọng hàng Việt Nam, sản phẩm làng nghề, sản phẩm công nghiệp văn hóa, đặc sản vùng miền và quà tặng du lịch; đồng thời nghiên cứu hình thành các điểm giới thiệu hàng Việt tại khu, điểm du lịch trọng điểm và xây dựng danh mục cơ sở mua sắm uy tín phục vụ khách du lịch.

Bản ghi nhớ cũng định hướng tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển với trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất và điểm bán hàng phục vụ khách du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng Việt Nam tiếp cận các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú.

Hai bên phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích thông minh; nghiên cứu, chia sẻ thông tin về nhu cầu thị trường nội địa để hỗ trợ phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc phối hợp truy xuất nguồn gốc cũng được đặt ra nhằm minh bạch thông tin hàng hóa, củng cố niềm tin của du khách.

Thông qua kết nối các kênh phân phối trực tiếp và trực tuyến, hoạt động mua sắm có thể trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm điểm đến, đồng thời tạo thêm cơ hội để sản phẩm Việt Nam tiếp cận du khách và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đáng chú ý, 2 bên cũng phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền phản ánh của khách du lịch về hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại, vi phạm về giá, chất lượng, đo lường, an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng tại các điểm du lịch;

Định hướng kết nối thông tin phản ánh từ ứng dụng “Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel”, hệ thống thư điện tử công vụ ngành du lịch và các hệ thống liên quan với đầu mối xử lý của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; phối hợp cảnh báo về cơ sở kinh doanh vi phạm, đồng thời hướng dẫn du khách nhận diện địa chỉ mua sắm uy tín, nâng cao kỹ năng tiêu dùng an toàn.

Việc phối hợp này góp phần thực hiện định hướng nâng cao chất lượng điểm đến theo hướng minh bạch, an toàn và bền vững, trong đó chú trọng kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ và bảo vệ quyền lợi du khách.

Thông qua Bản ghi nhớ, hai cơ quan hướng tới tăng cường gắn kết giữa phát triển du lịch và phát triển thị trường trong nước, khai thác hiệu quả tiềm năng mua sắm tại các điểm đến, mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa Việt Nam và xây dựng môi trường mua sắm minh bạch, an toàn, góp phần gia tăng giá trị cho cả ngành du lịch và hoạt động thương mại trong nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Hữu Linh- Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa phát triển du lịch và phát triển thị trường trong nước, đặc biệt trong việc mở rộng không gian tiêu thụ hàng hóa, gia tăng chi tiêu của du khách và phát huy giá trị sản phẩm Việt Nam. Theo ông Trần Hữu Linh, phát triển du lịch mua sắm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo thêm cơ hội đưa hàng Việt Nam, đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT&DL) cho biết, việc ký kết hợp tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là một bước đi quan trọng nhằm thiết thực triển khai chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trụ cột tăng trưởng cho nền kinh tế.

Chương trình hợp tác sẽ góp phần đưa du lịch mua sắm trở thành một sản phẩm chiến lược, có sức hấp dẫn và giá trị gia tăng cao; thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam; nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du khách, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, chất lượng.