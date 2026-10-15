Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ký kết hợp tác

Ngày 15/10/2026, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới phát triển các mô hình du lịch mua sắm hiện đại, mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt Nam và bảo vệ quyền lợi du khách.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đại diện hai cơ quan thực hiện ký kết.

Hoạt động hợp tác được kỳ vọng tạo thêm sự gắn kết giữa thương mại và du lịch, khai thác tiềm năng mua sắm tại các điểm đến, đồng thời góp phần gia tăng giá trị cho hàng hóa sản xuất trong nước.

Toàn cảnh lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ngày 15/10

Du lịch mua sắm mở thêm dư địa tăng trưởng

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển du lịch và phát triển thị trường trong nước, đặc biệt trong việc mở rộng không gian tiêu thụ hàng hóa, gia tăng chi tiêu của du khách và phát huy giá trị sản phẩm Việt Nam.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, phát biểu tại lễ ký kết

Theo ông Trần Hữu Linh, phát triển du lịch mua sắm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo thêm cơ hội đưa hàng Việt Nam, đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng.

Định hướng này cũng được thể hiện tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, trong đó chú trọng phát triển du lịch mua sắm gắn với hàng hóa Việt Nam, các trung tâm outlet, cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại và chợ đêm.

Cụ thể hóa định hướng trên, ngày 25/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2412/QĐ-BCT phê duyệt Đề án "Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đề án định hướng phát triển ba mô hình chủ yếu gồm làng outlet cao cấp kết hợp mua sắm và du lịch; trung tâm outlet tại đô thị hoặc khu vực ngoại vi; outlet tích hợp trong các tổ hợp đa chức năng. Giai đoạn 2026 - 2030, các mô hình được định hướng thí điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc.

Cùng với các trung tâm mua sắm hiện đại, phát triển kinh tế ban đêm cũng được xác định là hướng đi nhằm mở rộng không gian tiêu dùng. Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, trong đó đề xuất trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển chợ đêm phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát biểu về tiềm năng phát triển du lịch mua sắm tại Việt Nam

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, tháng 10/2020, hai cơ quan tiền thân là Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý thị trường đã ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, tiếp nhận và xử lý phản ánh của khách du lịch.

Sau 6 năm, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác lần này không chỉ tiếp nối cơ chế phối hợp trước đây mà còn mở rộng nội dung hợp tác sang phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có khách du lịch.

Đề cập đến yêu cầu phát triển ngành du lịch trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 137 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, mục tiêu đến năm 2030 đặt ra yêu cầu tăng trưởng cao cả về lượng khách và doanh thu. Điều này đòi hỏi ngành du lịch không chỉ thu hút thêm du khách mà còn phải nâng cao mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ trải nghiệm.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để đạt được những mục tiêu trên, việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có khả năng gia tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách là yếu tố mang tính quyết định.

Đáng chú ý, mua sắm vẫn là một trong những lĩnh vực du lịch Việt Nam chưa khai thác hết tiềm năng. Trong khi tại nhiều quốc gia, các trung tâm outlet đã trở thành điểm đến hấp dẫn, kết hợp mua sắm với ẩm thực, vui chơi và giải trí, thì Việt Nam vẫn còn thiếu những mô hình tương tự để đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Từ thực tế đó, việc phát triển các mô hình outlet, kết hợp thương mại với hoạt động du lịch được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tại điểm đến, đồng thời mở thêm cơ hội tiêu thụ hàng Việt Nam.

Đưa hàng Việt vào điểm du lịch, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Trên cơ sở những định hướng phát triển thị trường trong nước và du lịch, Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 xác định nhiều nội dung phối hợp cụ thể, hướng tới khai thác hiệu quả hơn nhu cầu mua sắm của du khách và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phối hợp nghiên cứu hình thành các điểm giới thiệu hàng Việt Nam tại những khu, điểm du lịch trọng điểm, đồng thời xây dựng danh mục cơ sở mua sắm uy tín phục vụ du khách.

Thông qua đó, hàng Việt Nam, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp văn hóa và quà tặng du lịch có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ngay tại các điểm đến.

Hai cơ quan cũng sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển với các trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất và điểm bán hàng, từng bước hình thành mối liên kết giữa hoạt động du lịch với hệ thống phân phối hàng hóa trong nước.

Các hoạt động quảng bá, kích cầu tiêu dùng sẽ được nghiên cứu lồng ghép với sự kiện du lịch, tuần lễ mua sắm và chương trình khuyến mại tập trung. Đây là hướng phối hợp nhằm khai thác tốt hơn nhu cầu mua sắm của du khách, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường.

Song song với phát triển các kênh phân phối truyền thống, hai bên chú trọng ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích thông minh trong hoạt động mua sắm du lịch. Việc tăng cường truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin hàng hóa cũng được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi khách du lịch là một nội dung quan trọng trong chương trình hợp tác. Theo đó, hai cơ quan sẽ phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền các phản ánh liên quan đến hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại, vi phạm về giá, chất lượng, đo lường, an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng tại các điểm du lịch.

Đặc biệt, hai bên định hướng kết nối thông tin phản ánh từ ứng dụng "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel", hệ thống thư điện tử công vụ ngành du lịch và các hệ thống liên quan với đầu mối xử lý của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Cùng với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, hoạt động cảnh báo cơ sở kinh doanh vi phạm, hướng dẫn du khách nhận diện địa chỉ mua sắm uy tín cũng sẽ được tăng cường nhằm xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan được kỳ vọng tạo thêm động lực kết nối giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng, đưa hàng Việt Nam hiện diện nhiều hơn trong hành trình trải nghiệm của du khách, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trong nước và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam.