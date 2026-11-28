Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại phường Kỳ Lừa
Sáng 28/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kỳ Lừa tổ chức chương trình chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và trao quà an sinh cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường.
Tại chương trình, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã trao 60 triệu đồng kinh phí hỗ trợ 2 gia đình sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là những hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 năm 2026, bị đất đá sạt lở vào nhà, gây hư hỏng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt.
Cùng với đó, ban tổ chức chương trình cũng đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Kỳ Lừa.
Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và sự quan tâm, sẻ chia của ngành công thương đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cuc-quan-ly-va-phat-trien-thi-truong-trong-nuoc-trao-kinh-phi-ho-tro-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-tai-phuong-ky-lua-5109229.html