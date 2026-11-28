Các đại biểu tham dự chương trình

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại chương trình

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã trao 60 triệu đồng kinh phí hỗ trợ 2 gia đình sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là những hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 năm 2026, bị đất đá sạt lở vào nhà, gây hư hỏng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt.

Đại diện Ban tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 2 gia đình trên địa bàn phường Kỳ Lừa

Đại diện Ban tổ chức chương trình trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Kỳ Lừa

Cùng với đó, ban tổ chức chương trình cũng đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Kỳ Lừa.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và sự quan tâm, sẻ chia của ngành công thương đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.