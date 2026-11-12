Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thúc đẩy kết nối tiêu thụ thực phẩm Việt

Chương trình nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Chính sách Thương mại trong nước lần thứ ba (VDTF 2026), diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), cùng thời điểm tổ chức Vietnam Foodexpo 2026. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời hưởng ứng Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026–2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026.

Ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, năm 2025, người tiêu dùng Việt Nam chi hơn 5.100 tỷ đồng mỗi ngày cho lương thực, thực phẩm qua kênh bán lẻ.

Theo Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) công bố, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đạt khoảng 269 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,9%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17%.

Đáng chú ý, theo ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, năm 2025, người tiêu dùng Việt Nam chi hơn 5.100 tỷ đồng mỗi ngày cho lương thực, thực phẩm qua kênh bán lẻ, tương đương khoảng 1,88 triệu tỷ đồng cả năm, chiếm hơn một phần ba doanh thu bán lẻ hàng hóa cả nước.

Quy mô tiêu dùng lớn mở ra dư địa đáng kể cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm trong nước. Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Chinh, việc đưa thực phẩm Việt Nam vào hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn còn những khoảng cách về thông tin, chuẩn mực và niềm tin.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã chưa nắm rõ nhu cầu cũng như tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp của các hệ thống bán lẻ. Ở chiều ngược lại, nhà phân phối chưa có đầy đủ thông tin về các nguồn hàng chất lượng trong nước. Bên cạnh yêu cầu về chất lượng, sản phẩm muốn tham gia hệ thống phân phối hiện đại còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn hàng hóa, bảo quản, giao nhận và tính liên tục của nguồn cung.

Trước thực tế đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xác định việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và nhà phân phối là một trong những giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn, mở rộng đầu ra cho hàng Việt. Thay vì chỉ dừng ở vận động người tiêu dùng ưu tiên sử dụng sản phẩm trong nước, trọng tâm được chuyển sang hỗ trợ hàng Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống phân phối và nhu cầu thị trường.

Nhiều hệ thống bán lẻ lớn như Saigon Co.op, BRG, WinCommerce, Bách Hóa Xanh, MM Mega Market, Central Retail, AEON, SATRA, VISSAN, GS25 và Vòng Tròn Đỏ đã tham gia kết nối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm.

Tại chương trình, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như Saigon Co.op, BRG, WinCommerce, Bách Hóa Xanh, MM Mega Market, Central Retail, AEON, SATRA, VISSAN, GS25 và Vòng Tròn Đỏ đã tham gia kết nối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm.

Các phiên tham luận, đối thoại tập trung làm rõ xu hướng tiêu dùng, nhu cầu thu mua và những tiêu chí thực tế của nhà phân phối đối với nhà cung ứng, từ chất lượng, quy cách sản phẩm, năng lực giao hàng đến hồ sơ chứng từ, thương hiệu và chính sách thương mại.

Đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ về nhu cầu thực phẩm của hệ thống và khuyến nghị đối với nhà cung ứng; đại diện Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nêu kiến nghị của doanh nghiệp thực phẩm trong phát triển thị trường nội địa. Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH MM Mega Market trao đổi về cơ hội, thách thức và định hướng kết nối cung - cầu thực phẩm trong nước.

Đặc biệt, hoạt động kết nối giao thương B2B theo hình thức một - một tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, chế biến trực tiếp làm việc với bộ phận thu mua và các nhà phân phối. Qua đó, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu năng lực cung ứng, danh mục sản phẩm, trao đổi điều kiện hợp tác và tìm kiếm lộ trình đưa hàng hóa vào các kênh phân phối phù hợp.

Thông qua chương trình, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tổng hợp, tham mưu tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền, hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt”.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, yêu cầu đặt ra là chủ động chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cung ứng và bảo đảm uy tín trong hợp tác. Các nhà phân phối cũng được đề nghị chia sẻ minh bạch tiêu chí thu mua, nhu cầu nguồn hàng, tạo cơ hội tiếp cận công bằng cho các sản phẩm Việt Nam có chất lượng.