Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ra mắt Không gian Thư viện mở

Tiếp cận tri thức phù hợp với lịch làm việc

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ra mắt Không gian Thư viện mở, góp phần xây dựng môi trường học tập, khuyến khích tinh thần tự học, nghiên cứu và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Không gian Thư viện mở được bố trí tại tầng 2 trụ sở Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, số 91 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là địa điểm để cán bộ, công chức tiếp cận sách, tài liệu chuyên ngành, văn bản pháp luật, đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, trao đổi và chia sẻ kiến thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Không gian Thư viện mở của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cùng các lãnh đạo Cục tham dự buổi ra mắt.

Với mô hình mở, thư viện tạo điều kiện để cán bộ, công chức và người lao động tranh thủ thời gian đọc, nghiên cứu, tiếp cận tri thức phù hợp với lịch làm việc. Không gian cũng sẵn sàng phục vụ các vị khách đến liên hệ, làm việc tại Cục có nhu cầu đọc sách trong thời gian chờ đợi.

Nguồn sách được lựa chọn với nhiều chủ đề, từ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật đến chính trị, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và học tập đa dạng. Qua đó, thư viện không chỉ phục vụ nhu cầu đọc mà còn tạo thêm địa điểm để cán bộ, công chức nghiên cứu, trao đổi và chia sẻ kiến thức phục vụ công việc.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng không gian đọc trong cơ quan, đơn vị, coi đây không chỉ là nơi lưu giữ và tiếp cận sách mà còn là môi trường khuyến khích mỗi cán bộ, công chức chủ động học tập, tích lũy kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm. Việc hình thành văn hóa đọc, duy trì tinh thần tự học có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thông điệp này càng có ý nghĩa trong bối cảnh yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước ngày càng cao. Đối với lĩnh vực quản lý và phát triển thị trường trong nước, việc thường xuyên cập nhật các quy định về thương mại, quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và sở hữu trí tuệ là yêu cầu cần thiết. Thông qua việc tiếp cận sách, tài liệu chuyên ngành và văn bản pháp luật, cán bộ, công chức có thêm điều kiện tìm hiểu, cập nhật kiến thức, phục vụ công tác tham mưu và thực thi công vụ.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước hưởng ứng văn hóa đọc tại Không gian Thư viện mở.

Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật

Việc ra mắt Không gian Thư viện mở cũng góp phần hưởng ứng các định hướng về phát triển văn hóa, xây dựng môi trường học tập trong cơ quan, đơn vị. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh vai trò của văn hóa và con người đối với sự phát triển bền vững đất nước. Từ những định hướng đó, việc tạo dựng không gian đọc tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là hoạt động cụ thể nhằm khuyến khích cán bộ, công chức tiếp cận tri thức và duy trì việc học tập thường xuyên.

Đặc biệt, gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, việc ra mắt Không gian Thư viện mở còn nhấn mạnh vai trò của học tập, tìm hiểu và cập nhật pháp luật trong thực thi công vụ. Hiểu đúng, nắm vững và vận dụng phù hợp các quy định pháp luật là nền tảng để mỗi cán bộ, công chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật.

Cán bộ, công chức Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước hưởng ứng văn hóa đọc tại Không gian Thư viện mở.

Hàng trăm đầu sách góp mặt tại Không gian Thư viện mở của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Thông qua không gian đọc, cán bộ, công chức có thêm địa điểm tiếp cận các văn bản pháp luật, tài liệu chuyên môn và kiến thức phục vụ công việc. Việc duy trì hoạt động đọc, nghiên cứu cũng tạo điều kiện để mỗi cá nhân chủ động bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm.

Để thư viện phát huy hiệu quả lâu dài, các đơn vị và mỗi cán bộ, công chức của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được khuyến khích đóng góp, giới thiệu sách, bổ sung tài liệu và chia sẻ những kiến thức hữu ích. Qua đó, Không gian Thư viện mở từng bước trở thành địa chỉ đọc, nghiên cứu và trao đổi tri thức trong cơ quan, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thông qua không gian đọc, cán bộ, công chức, người lao động Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có thêm địa điểm tiếp cận các văn bản pháp luật, tài liệu chuyên môn và kiến thức phục vụ công việc.