Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ra mắt "Không gian thư viện mở", thúc đẩy văn hóa đọc. (Ảnh: Q.L)

"Không gian Thư viện mở" được bố trí tại tầng 2 trụ sở Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, số 91 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Với mô hình mở, thư viện tạo điều kiện để cán bộ, công chức tiếp cận sách, tài liệu chuyên ngành, văn bản pháp luật, đồng thời có địa điểm nghiên cứu, trao đổi và chia sẻ kiến thức phục vụ công việc.

Điểm đáng chú ý của mô hình là khả năng tiếp cận linh hoạt, không giới hạn trong những khoảng thời gian dành riêng cho hoạt động học tập. Cán bộ, công chức và người lao động có thể tranh thủ đọc sách, tìm hiểu tài liệu sau giờ làm việc hoặc trong thời gian chờ giải quyết công việc hành chính.

Không gian này cũng sẵn sàng phục vụ khách đến liên hệ, làm việc tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có nhu cầu đọc sách trong thời gian chờ đợi.

Nguồn sách được lựa chọn với nhiều chủ đề, từ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật đến chính trị và kỹ năng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập đa dạng. Qua đó, thư viện không chỉ là nơi tiếp cận sách, tài liệu mà còn hướng tới hình thành môi trường khuyến khích tinh thần tự học, chủ động cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong cơ quan.

Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh tham quan "Không gian thư viện mở". (Ảnh: Q.L)

Phát biểu tại buổi ra mắt, Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng không gian đọc trong cơ quan, đơn vị, coi đây là môi trường khuyến khích mỗi cán bộ, công chức chủ động học tập, tích lũy kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm.

Việc duy trì văn hóa đọc, tinh thần tự học có ý nghĩa thiết thực đối với nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đối với lĩnh vực quản lý và phát triển thị trường trong nước, việc thường xuyên cập nhật các quy định về thương mại, quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và sở hữu trí tuệ là yêu cầu quan trọng. Những lĩnh vực này có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, nắm vững pháp luật, hiểu đúng quy định và vận dụng phù hợp trong từng tình huống thực tiễn không chỉ giúp nâng cao chất lượng tham mưu mà còn góp phần bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.

Công chức Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước học tập, nghiên cứu tư liệu, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và thực thi công vụ. (Ảnh: Q.L)

Gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, việc ra mắt Không gian Thư viện mở càng có ý nghĩa khi đặt hoạt động đọc, nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật trong mối liên hệ trực tiếp với thực thi công vụ.

Hiểu đúng, nắm chắc và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật là nền tảng để cán bộ, công chức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong cơ quan.

Hoạt động này cũng cụ thể hóa định hướng phát triển văn hóa đọc, xây dựng môi trường học tập thường xuyên trong cơ quan, đơn vị. Theo đó, việc hình thành một không gian đọc thuận tiện, gần gũi với công việc hằng ngày giúp tạo thêm động lực để cán bộ, công chức duy trì thói quen tiếp cận tri thức, nâng cao khả năng tự nghiên cứu và chủ động thích ứng với những yêu cầu mới.

Để thư viện phát huy hiệu quả lâu dài, các đơn vị và mỗi cán bộ, công chức được khuyến khích đóng góp, giới thiệu sách, bổ sung tài liệu và chia sẻ kiến thức hữu ích. Từ một địa điểm đọc sách, "Không gian Thư viện mở" được kỳ vọng từng bước trở thành nơi kết nối tri thức, thúc đẩy tinh thần học tập và trao đổi chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.