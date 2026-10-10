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Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu bảo vệ người lao động trước nguy cơ xung đột tại Trung Đông. (Ảnh: CK)

Căng thẳng bùng phát tại khu vực Trung Đông

​Theo báo cáo cập nhật từ Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, tính đến ngày 07/10/2026, tình hình an ninh tại quốc gia vùng Vịnh này đang ở mức căng thẳng cao. Lực lượng Houthi tại Yemen liên tục gia tăng các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm thẳng vào các khu vực dân sự, hạ tầng năng lượng cùng sân bay quốc tế của Ả Rập Xê Út.

​Giới quan sát ngoại giao nhận định, đây là một trong những đợt leo thang quân sự phức tạp và khó lường trong thời gian gần đây. Nguy cơ bùng nổ các đợt tấn công trả đũa qua lại giữa các bên trong những ngày tới là vô cùng lớn, đặt toàn bộ hạ tầng giao thương, hàng hải và chuỗi cung ứng lao động trong khu vực vào trạng thái báo động.

​Tính đến thời điểm hiện tại, qua các kênh thông tin, chưa có công dân hay người lao động Việt Nam bị thương vong trong các đợt tập kích. Tuy nhiên, các cơ quan hữu quan vẫn đánh giá và nhận định tình hình khu vực Trung Đông nói chung có thể tiếp tục diễn biến phức tạp và căng thẳng; nguy cơ Ả rập xê út và lực lượng Houthi sẽ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những ngày tới.

​Hiện phía Cục Quản lý lao động ngoài nước đang phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan Đại diện ngoại giao Việt Nam tại khu vực Trung Đông để theo dõi sát sao tình hình thực địa, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân và sơ tán khẩn cấp khi tình huống xấu nhất xảy ra.

​3 yêu cầu gửi đến doanh nghiệp

​Để đảm bảo an ninh, an toàn tối đa cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông, ngày 10/10/2026, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã phát đi công văn đưa ra 3 yêu cầu đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể:

​Một - Thường xuyên liên hệ, trao đổi với đối tác, người sử dụng lao động để cập nhật thông tin về tình hình xung đột; chủ động áp dụng biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong trường hợp cần thiết; động viên người lao động làm việc tại địa bàn, tránh tình trạng hoang mang, lo lắng và cập nhật tình hình để người lao động chủ động phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn;

​Hai - Duy trì liên hệ thường xuyên với Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, Ban Quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trong khu vực, kịp thời cập nhật tình hình người lao động làm việc tại địa bàn. Trường hợp phát sinh vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, khẩn trương phối hợp với đối tác, người sử dụng lao động và các bên liên quan để kịp thời xử lý; báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước để nắm tình hình và hướng dẫn giải quyết trong trường hợp cần thiết.

​Ba - Thường xuyên theo dõi sát và cập nhật thông tin chính thống từ Cơ quan chức năng và các khuyến cáo an ninh quốc tế nhằm chủ động phương án đảm bảo an toàn cho người lao động.

​Trong bối cảnh diễn biến địa chính trị khu vực Trung Đông còn vô cùng căng thẳng, sự chủ động từ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp là “lá chắn” vững chắc nhất để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn tuyệt đối cho người lao động Việt Nam xa xứ.