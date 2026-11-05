Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế): Tập huấn công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, Đề án 1816

Hỗ trợ có kế hoạch, mục tiêu, lộ trình và đánh giá kết quả cụ thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh TS. Vương Ánh Dương cho biết, năng lực chuyên môn, nguồn nhân lực và khả năng triển khai kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn có sự chênh lệch. Người dân tại một số địa phương vẫn phải di chuyển xa để được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu.

Theo đó, việc tăng cường chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và giảm tình trạng chuyển tuyến không cần thiết.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bích Thiện

Trong bối cảnh triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh được tổ chức theo 3 cấp chuyên môn kỹ thuật gồm cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cần chuyển từ hình thức hỗ trợ đơn lẻ, theo từng đợt sang hỗ trợ có kế hoạch, mục tiêu, lộ trình và đánh giá kết quả cụ thể.

Việc triển khai Đề án 1816 cần lấy năng lực thực hành và lợi ích của người bệnh làm thước đo. Không chỉ đánh giá qua số lượt cán bộ được cử đi, số lớp đào tạo hay số kỹ thuật được chuyển giao, mà quan trọng hơn là khả năng thực hiện kỹ thuật an toàn, độc lập và duy trì thường quy tại cơ sở tiếp nhận.

Bên cạnh đó, cần phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh theo hướng liên kết chuyên môn bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ chuyên môn từ xa. Tăng cường công tác quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả thực chất. Mỗi hoạt động hỗ trợ chuyên môn cần xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm duy trì kết quả.

Thu hẹp khoảng cách năng lực chuyên môn giữa các tuyến

Cũng tại hội nghị, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh triển khai các nội dung về Đề án 1816, Đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa; quản lý tài chính, các quy định về đào tạo và hoạt động đào tạo trong thực hiện Chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, Đề án 1816, Đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh.

Cùng với đó, đại diện các bệnh viện cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai hỗ trợ chuyên môn từ xa cho các cơ sở y tế địa phương. Đồng thời, trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các đề án.

Theo báo cáo của các bệnh viện chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, trong giai đoạn 2020 - 2025, có 69.395 lượt cán bộ y tế được đào tạo; 10.650 lượt đơn vị được hỗ trợ đào tạo; tổ chức 1.108 buổi hội chẩn trực tuyến Telehealth; thực hiện 820 đoàn khảo sát, giám sát thực địa; 2.410 lượt cán bộ luân phiên hỗ trợ tuyến dưới; chuyển giao 496 gói kỹ thuật và 3.253 kỹ thuật chuyên môn; đào tạo tại chỗ cho 13.303 người.

Với Đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu đến năm 2030 là phát triển bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh; 100% bệnh viện vệ tinh tham gia đề án tiếp nhận và triển khai được các kỹ thuật, gói kỹ thuật do bệnh viện hạt nhân chuyển giao theo kế hoạch được phê duyệt; giảm ít nhất 20% số lượt người bệnh phải chuyển lên cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn hoặc chuyển đến cơ sở cùng cấp. Đồng thời, 100% bệnh viện hạt nhân và bệnh viện vệ tinh tham gia đề án triển khai hệ thống kết nối hỗ trợ chuyên môn từ xa.

Triển khai đồng bộ các hoạt động chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, Đề án 1816 và mạng lưới bệnh viện vệ tinh được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách về năng lực chuyên môn giữa các tuyến, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Qua đó, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm thiểu áp lực cho tuyến trên.