Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, thống nhất cho đội ngũ cán bộ quân khí về công dụng, cấu tạo, tính năng chiến thuật, kỹ thuật, nguyên lý hoạt động; phương pháp sử dụng, kiểm tra kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng và khắc phục hỏng hóc thông thường đối với các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới được trang bị, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của cơ quan, đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Duy Tân, Phó cục trưởng Cục Quân khí phát biểu khai mạc.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được giới thiệu công dụng, cấu tạo, tính năng chiến, kỹ thuật, nguyên lý hoạt động và khai thác, sử dụng các loại VKTBKT mới, như: Súng bộ binh; kính ngắm đêm, ngày; kính ngắm đêm dùng cho các loại súng; kính quy chính; ống nhòm, ống nhòm đêm; các loại đạn trang bị cho súng phóng lựu, súng chống tăng, pháo phản lực, pháo mặt đất và các loại trang cụ đạn.

Hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng, khắc phục hỏng hóc thông thường; thực hiện các quy định và biện pháp bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác VKTBKT mới. Hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác, sử dụng và xử lý vũ khí, khí tài, đạn dược. Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý vũ khí, đạn dược; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ SSCĐ bảo đảm an toàn và dự trữ đạn, vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ...

Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thượng tá Nguyễn Duy Tân, Phó cục trưởng Cục Quân khí nhấn mạnh: Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật là một bộ phận quan trọng của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trực tiếp góp phần duy trì sức mạnh, khả năng cơ động, SSCĐ và chiến đấu của Quân đội. Trong đó, công tác quân khí phải bảo đảm chính xác, kịp thời, đồng bộ và an toàn; đồng thời giúp đơn vị khai thác trang bị đúng tính năng, duy trì hệ số kỹ thuật và quản lý chặt chẽ vũ khí, khí tài, đạn dược.

Ban tổ chức tập huấn phải chú ý bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, đạn dược, tài liệu và cơ sở vật chất. Nội dung tập huấn phải bám sát tài liệu, quy định hiện hành và chức trách của từng đối tượng; thống nhất hướng dẫn, không để mỗi đơn vị hiểu và thực hiện khác nhau.

Các học viên nghiên cứu chuyên đề trong chương trình tập huấn.

Đội ngũ giáo viên kết hợp thuyết trình với sơ đồ, hình ảnh, mô hình và thực hành phù hợp. Làm rõ điểm mới, yêu cầu kỹ thuật, quy trình kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, khai thác và các nguy cơ mất an toàn; không giản lược bước kỹ thuật hoặc thay thế quy trình bằng kinh nghiệm cá nhân.

Cán bộ tham gia tập huấn phải chủ động nghiên cứu, trao đổi, nắm chắc những nội dung cốt lõi. Gắn kiến thức được trang bị với tình hình thực tế, chức trách và loại trang bị của đơn vị. Sau tập huấn, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy tổ chức phổ biến, huấn luyện lại, kiểm tra nhận thức và khả năng thực hành; duy trì nghiêm chế độ quản lý, kiểm kê, bảo quản, bảo dưỡng và cập nhật hồ sơ theo đúng quy định.