Cục Quân huấn - Nhà trường khảo sát đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại Học viện Hải quân

Ngày 3-11, Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại Học viện Hải quân. Thiếu tướng Phùng Thị Phú - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn công tác.

Thiếu tướng Phùng Thị Phú chủ trì buổi khảo sát.

Đoàn tiến hành khảo sát, đánh giá tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, báo cáo số liệu và hồ sơ phục vụ khảo sát; chuẩn bị hồ sơ; tổ chức phỏng vấn, khảo sát thực tế; bảo đảm điều kiện phục vụ…

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn học viện. Đội ngũ giảng viên ngoại ngữ cơ bản đảm bảo về số lượng, trình độ chuyên môn. Giảng viên chuyên ngành từng bước được bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ, nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khai thác tài liệu chuyên ngành và hội nhập quốc tế; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy...

Đoàn công tác khảo sát thực tế việc sử dụng, khai thác phòng học ngoại ngữ tại tại Tiểu đoàn 2.

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của học viện có những chuyển biến tích cực. 100% học viên hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định, trong đó học viên sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 3 khi tốt nghiệp; hơn 60% đạt khá, giỏi. Nhiều học viên có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, tiếng Nga, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn và đối ngoại quân sự. Học viện đã xây dựng ngân hàng câu hỏi, tổ chức kiểm tra, đánh giá trên máy tính, vận hành, sử dụng 16 phòng học chuyên dùng ngoại ngữ bảo đảm an toàn thông tin...

Đoàn khảo sát dự giờ môn học Tiếng Nga.

Kết luận khảo sát, đánh giá, Thiếu tướng Phùng Thị Phú yêu cầu Học viện Hải quân tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật chương trình, nội dung đào tạo và học liệu sát yêu cầu nhiệm vụ; hoàn thiện chương trình tiếng Anh, tiếng Nga cho học viên đào tạo cấp phân đội từ khóa 70; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chú trọng năng lực ngoại ngữ chuyên môn, phương pháp giảng dạy hiện đại. Đồng thời, tăng cường xây dựng, biên soạn và khai thác học liệu, tài liệu giảng dạy song ngữ phục vụ đào tạo và dạy học chuyên ngành bằng ngoại ngữ; bổ sung và nâng cấp học liệu số theo hướng mở, đáp ứng được yêu cầu đánh giá được các chuẩn đầu ra của môn học; tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và nền tảng số, bảo đảm điều kiện triển khai và mở rộng các hoạt động dạy và học bằng ngoại ngữ.