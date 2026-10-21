Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Cục trưởng Ngô Phương Nghị và và các lãnh đạo Cục tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. (Nguồn: Cục PVNGĐ)

Chuyến đi có sự tham gia của đông đảo cán bộ nữ Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, với điểm đến là Chùa Cây Thị và Địa Tạng Phi Lai Tự (Ninh Bình), những địa điểm mang đậm giá trị văn hóa, tâm linh, có không gian thanh tịnh, gần gũi với thiên nhiên. Hoạt động không chỉ tạo điều kiện để chị em tham quan, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử mà còn là dịp nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc, tăng cường giao lưu và gắn kết giữa các đơn vị trong Cục.

Hiện nay, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn có khoảng 140 cán bộ nữ, giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực công tác, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng tập thể đơn vị ngày càng vững mạnh. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và năng động, đội ngũ cán bộ nữ đã có nhiều đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động chung của Cục.

Việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Cục và các tổ chức đoàn thể đối với đời sống tinh thần của cán bộ nữ; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của chị em trong công việc cũng như cuộc sống. Đây cũng là dịp để tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực và tạo động lực để cán bộ nữ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua hoạt động, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tiếp tục khẳng định sự quan tâm đến công tác nữ công, chăm lo đời sống tinh thần và phát huy vai trò của phụ nữ, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm và phát triển bền vững.

Việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Cục và các tổ chức đoàn thể đối với đời sống tinh thần của cán bộ nữ. (Nguồn: Cục PVNGĐ)