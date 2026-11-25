Tại tỉnh Phú Thọ, Đoàn công tác đã làm việc với Sở Ngoại vụ và đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh, trao đổi về những điểm mới của Nghị định số 371/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của Chính phủ quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026) thay thế Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời thảo luận về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và triển khai thực hiện các quy định mới.

Đoàn công tác Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. (Nguồn: CPVNGĐ)

Tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Phú Thọ đã chia sẻ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và giới thiệu về một số dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang triển khai tại tỉnh; đồng thời đề xuất tăng cường kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, xuất khẩu nông sản chế biến và những mặt hàng có thế mạnh của tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực và quảng bá văn hóa địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã khảo sát thực tế một số mô hình triển khai thuộc dự án của tổ chức phi chính phủ nước ngoài như Dự án của tổ chức Clinton Health Access Initiative - CHAI tài trợ về y tế đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhằm nâng cao năng lực chuẩn đoán sớm, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Phú Thọ. Qua khảo sát, Đoàn ghi nhận những kết quả tích cực của dự án, đồng thời trao đổi, đề xuất tăng cường phối hợp giữa tổ chức tài trợ và các cơ quan chuyên môn địa phương nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân tại tỉnh.

Tổ chức Clinton Health Access Initiative - CHAI tài trợ về y tế đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. (Nguồn: CPVNGĐ)

Chuyến công tác đã góp phần củng cố quan hệ phối hợp giữa Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và các cơ quan chức năng địa phương; đồng thời tạo điều kiện trao đổi, phổ biến những quy định mới của pháp luật về quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trên cơ sở kết quả làm việc, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn địa phương triển khai hiệu quả Nghị định số 371/2026/NĐ-CP, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.