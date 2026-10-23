Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tăng cường phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý lao động Việt Nam

Từ ngày 14-17/10, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên nhằm tăng cường phối hợp trong công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời tìm hiểu tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương.

Đoàn công tác của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã làm việc với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên. (Nguồn: Cục PVNGĐ)

Tại tỉnh Sơn La, Đoàn công tác đã làm việc với Sở Ngoại vụ và đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh, trao đổi về những điểm mới của Nghị định số 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời thảo luận về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và triển khai thực hiện các quy định mới.

Tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Sơn La đã chia sẻ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đồng thời đề xuất tăng cường kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, xuất khẩu nông sản, đào tạo nguồn nhân lực và quảng bá văn hóa địa phương.

Tại tỉnh Điện Biên, Đoàn công tác đã làm việc với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. Hai bên tập trung trao đổi về công tác phối hợp quản lý các tổ chức nước ngoài, quản lý lao động Việt Nam và tăng cường kết nối, vận động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã khảo sát thực tế một số mô hình sinh kế thuộc dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Entrepreneur du Monde (EDM) tài trợ, hỗ trợ nâng cao năng lực kinh tế - xã hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Điện Biên. Qua khảo sát, Đoàn ghi nhận những kết quả tích cực của dự án, đồng thời trao đổi, đề xuất tăng cường phối hợp giữa tổ chức tài trợ và các cơ quan chuyên môn địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất bền vững cho người dân.

Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn khảo sát và hỗ trợ nâng cao năng lực kinh tế - xã hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Điện Biên. (Nguồn: Cục PVNGĐ)

Chuyến công tác đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần củng cố quan hệ phối hợp giữa Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và các cơ quan chức năng địa phương; đồng thời tạo điều kiện trao đổi, phổ biến những quy định mới của pháp luật về quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trên cơ sở kết quả làm việc, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn địa phương triển khai hiệu quả Nghị định số 371/2026/NĐ-CP, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.