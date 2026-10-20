Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phổ biến Nghị định về quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài

Nghị định số 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, tạo cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh nghiên cứu và triển khai thực hiện theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, kể từ ngày Nghị định số 371/2026/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 70/2023/NĐ-CP, sẽ hết hiệu lực thi hành.

Việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan kịp thời cập nhật quy định mới, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện khi Nghị định có hiệu lực.

Thông qua việc phối hợp, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và Báo Thế giới & Việt Nam đăng tải văn bản, góp phần tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật, bảo đảm thông tin được truyền tải rộng rãi, chính xác và kịp thời đến các đối tượng liên quan.

Xem thông tin đầy đủ về Nghị định số 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam =>> Tại đây!!!