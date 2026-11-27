Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại Chu Thắng Trung nhấn mạnh, đây chỉ là đề xuất của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, chưa phải là quyết định cuối cùng cũng như chưa phải là kết luận chính thức của vụ việc điều tra

Chia sẻ với phóng viên bên lề họp báo thông tin về việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố kết luận điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại Chu Thắng Trung cho biết, liên quan đến kết luận điều tra của Hoa Kỳ trong vụ việc điều tra theo Mục 301 về dư thừa công suất, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố trong kết luận điều tra việc đề xuất áp dụng mức thuế tối đa đối với Việt Nam.

Tuy nhiên, Quyền Cục trưởng đã nhấn mạnh, đây chỉ là đề xuất của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, chứ chưa phải là quyết định cuối cùng cũng như chưa phải là kết luận chính thức của vụ việc điều tra.

Theo thủ tục, quy trình của Hoa Kỳ, cơ quan điều tra nước này sẽ phải có sự tham vấn, lấy ý kiến của các bên liên quan về các đề xuất đã đưa ra. Ngay trong kết luận điều tra, Hoa Kỳ cũng nêu rõ sẽ tiếp tục xem xét mức thuế đối với các nền kinh tế đối tác, bao gồm Việt Nam. Việc xem xét này dựa trên những thỏa thuận cũng như cam kết của các đối tác nhằm đáp ứng các mối quan tâm và đánh giá mà phía Hoa Kỳ đã đưa ra. Trên cơ sở đó, mức thuế có thể sẽ có những điều chỉnh theo hướng thấp hơn mức tối đa mà Hoa Kỳ đã đề ra với Việt Nam.

Về phản ứng của Việt Nam trước kết luận điều tra sơ bộ, ông Chu Thắng Trung khẳng định Cục Phòng vệ thương mại sẽ tiếp tục nỗ lực theo dõi sát sao cũng như tham gia tích cực vào các tiến trình tiếp theo trong vụ việc điều tra theo Mục 301 của Hoa Kỳ. Cụ thể, Cục sẽ gửi các ý kiến bình luận đến USTR, đồng thời tham gia các phiên điều trần của cơ quan này để nêu ý kiến, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam, bảo đảm những kết luận mà USTR đưa ra phản ánh chính xác thực tế hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tại họp báo, Chu Thắng Trung, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại Chu Thắng Trung cung cấp một số thông tin liên quan đến việc Hoa Kỳ ban hành kết luận điều tra trong vụ việc Hoa Kỳ tiến hành điều tra căn cứ theo Mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 về vấn đề dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Trong giai đoạn này, Cục Phòng vệ thương mại đưa ra hai khuyến cáo đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ nhất, doanh nghiệp cần bình tĩnh và chủ động nghiên cứu các nội dung trong kết luận điều tra, bao gồm cách thức Hoa Kỳ đề xuất áp dụng cũng như diện mặt hàng và danh mục miễn trừ mà USTR nêu trong kết luận điều tra. Trên cơ sở đó, từng doanh nghiệp, từng ngành hàng có đánh giá và xác định mức độ rủi ro để triển khai các hoạt động quản trị doanh nghiệp phù hợp nhất.

Thứ hai, các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với hiệp hội ngành hàng, hiện cũng đang được cơ quan quản lý tích cực trao đổi, kết nối, để cùng tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình điều tra Mục 301. Đồng thời, doanh nghiệp cần vận động các đối tác Hoa Kỳ có lợi ích liên quan đưa ra ý kiến phù hợp, bảo đảm thông tin cung cấp được chính xác và chuyển tới cơ quan điều tra của Hoa Kỳ.

Đánh giá mức độ rủi ro đối với cơ cấu các ngành hàng chủ lực xuất khẩu sang Hoa Kỳ hiện nay, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại lưu ý, trong số các ngành hàng Việt Nam đang xuất khẩu sang thị trường này, một số ngành hàng sẽ chịu rủi ro ít hơn. Theo đề xuất hiện tại trong kết luận điều tra của Hoa Kỳ, một số mặt hàng nông nghiệp như hồ tiêu, cà phê cùng các mặt hàng điện tử, bán dẫn đã được Hoa Kỳ đưa vào danh mục miễn trừ nên mức độ rủi ro thấp hơn so với các mặt hàng khác. Đối với những mặt hàng còn lại, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý và có đánh giá rõ ràng, cụ thể.

Riêng với nhóm mặt hàng đồ gỗ, ông Chu Thắng Trung cho biết lĩnh vực này hiện đã nằm trong diện áp dụng một số biện pháp theo Mục 232. Tuy nhiên, trong kết luận điều tra Mục 301 vừa công bố, một số mặt hàng đồ gỗ cũng nằm trong diện đề xuất được miễn trừ các biện pháp của USTR.