Cục phó An ninh mạng nói về nhóm 'Con ghét cha mẹ', khuyến cáo bảo vệ trẻ em trên mạng

Ngày 9/10, tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), Cục An ninh mạng Bộ Công an phối hợp với Liên minh Niềm Tin Số (DTA) và các đơn vị cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) tổ chức lễ khởi động chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng.

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hồng Quân (Phó cục trưởng Cục An ninh mạng) cho biết, không gian mạng đang trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của trẻ em và lứa tuổi thanh thiếu niên.

Đây là nơi các em sử dụng để học tập, giải trí, tìm kiếm thông tin, kết bạn, chia sẻ cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ. Nhưng cũng chính từ những kết nối tưởng như vô hại, các em có thể gặp tình huống không an toàn, khó nhận diện hoặc không biết cách xử lý.

"Chúng ta không khỏi trăn trở trước những trào lưu gần đây trên không gian mạng, điển hình như nhóm "Con ghét cha mẹ". Đây là hiện tượng gây nguy cơ trẻ bị thao túng, lôi kéo vào những cảm xúc tiêu cực", Phó cục trưởng A05 nói.

Theo đại tá Quân, bên ngoài đời sống xã hội, trẻ em ra đường phải có người lớn dẫn dắt để tránh xe cộ là nguồn nguy hiểm cao độ. Trên không gian mạng cũng tồn tại nhiều nguồn nguy hiểm tương tự, nếu để trẻ đi một mình sẽ rất nguy hiểm.

Phó cục trưởng A05 nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn hay xử lý sau khi vi phạm đã xảy ra. Điều quan trọng hơn là các em cần nhận diện sớm những tình huống không an toàn, trang bị cho mình nhiều kỹ năng tự bảo vệ.

Đối với các bậc làm cha mẹ cũng phải biết lắng nghe, đồng hành và xã hội có đủ năng lực phát hiện, hỗ trợ khi trẻ em cần.

Với chiến dịch "Không một mình", các đơn vị hướng tới mục tiêu bảo vệ trẻ em không có nghĩa là yêu cầu các em rời khỏi không gian mạng hay sợ hãi các kết nối, mà phải tạo môi trường để trẻ được khám phá, trưởng thành mà vẫn an toàn.

"Các em học sinh hãy tham gia không gian mạng một cách an toàn và sẽ không đơn độc", đại tá Nguyễn Hồng Quân khẳng định và nói, chiến dịch năm 2026 với chủ đề hoàn toàn mới về phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng (xâm hại trực tuyến).

Cũng theo Cục A05, chiến dịch phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng triển khai trên toàn quốc. Qua đó, giúp trẻ tự nhận diện được các nguy cơ độc hại khi truy cập các nền tảng mạng xã hội.

Chiến dịch "Không một mình" được khởi xướng năm 2025 nhằm huy động sự tham gia của cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, hệ thống giáo dục, doanh nghiệp công nghệ, KOL và cộng đồng để cùng bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng. Chiến dịch đã được triển khai tại hơn 6.100 điểm trường và 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố. Đến nay, hơn 8 triệu lượt học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã được tiếp cận kỹ năng an toàn trực tuyến.