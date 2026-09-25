Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

"Dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu"

Tham dự chương trình còn có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Trung tướng Đặng Quân Thụy; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội (25/9/1976 - 25/9/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội (25/9/1976 - 25/9/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Sự kiện còn có sự tham dự của Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Đạo; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và nguyên lãnh đạo, thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng.

Dấu ấn 50 năm xây dựng và hoàn thiện thể chế quốc phòng

Tại lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của đơn vị.

Cách đây tròn 50 năm, ngày 25/9 năm 1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 323/QĐ-QP thành lập Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng. Sự ra đời của Phòng Pháp chế là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc ra đời của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Trong diễn văn, Cục trưởng Cục Pháp chế nhấn mạnh, trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị; sự ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhân viên, ngành pháp chế Quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu.

Từ một tổ chức ban đầu là Phòng Pháp chế với lực lượng khiêm tốn, đến nay, hệ thống tổ chức pháp chế trong toàn quân đã được củng cố, kiện toàn từ cấp Bộ Quốc phòng đến các quân binh chủng, quân khu, binh đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội. Đội ngũ cán bộ pháp chế từng bước lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng.

Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Quá trình hoạt động của Cục Pháp chế và ngành pháp chế Quân đội đã ghi dấu ấn sâu đậm trong công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Ngành đã tham mưu, chủ trì phối hợp xây dựng hàng trăm dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sơ đồ phát triển cơ quan pháp chế Bộ Quốc phòng

Đồng thời, ngành luôn thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; chủ động tham gia công tác đấu tranh pháp lý, đối ngoại quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong 50 năm qua; Đảng, Nhà nước đã trao tặng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Pháp chế và Ngành Pháp chế Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, đồng thời khẳng định toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá, trải qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Cục Pháp chế và ngành pháp chế Quân đội đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, chủ động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng để tham mưu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu ngày càng đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Những đóng góp quan trọng của Cục Pháp chế thể hiện qua các dự án luật do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo đạt tỷ lệ biểu quyết thông qua rất cao tại Quốc hội, có những dự án đạt 100%. Cục cũng đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; các văn bản về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đưa bộ đội chính quy về xã.

Song song đó, công tác thẩm định, rà soát, hệ thống hóa hàng vạn văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thành tốt, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chính sách, lợi ích nhóm. Ngành đã tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số, Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh pháp lý bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, không gian mạng và hợp tác quốc tế. Lực lượng cán bộ pháp chế đã trưởng thành vượt bậc, trở thành những người lính kiến tạo hành lang, gác cổng pháp luật, vừa hồng vừa chuyên.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Cục Pháp chế và ngành pháp chế Quân đội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; chủ trương xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để chủ động tham mưu thể chế hóa kịp thời bằng pháp luật. Trong xây dựng pháp luật, phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý bằng pháp luật sang kiến tạo phát triển bằng pháp luật để pháp luật thực sự trở thành động lực phát triển.

Thứ hai, xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật quân sự, quốc phòng, cơ yếu. Chú trọng các lĩnh vực mới như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghiệp quốc phòng. Tiếp tục chủ trì, phối hợp rà soát tổng thể, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, không để khoảng trống pháp lý trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng Bộ đội địa phương tinh, gọn, mạnh.

Thứ ba, chủ động tham mưu quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm công khai, minh bạch, đánh giá tác động thực chất, lấy ý kiến rộng rãi các chính sách pháp luật, kiên quyết không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong văn bản pháp luật. Đồng thời, gắn chặt xây dựng pháp luật với kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên pháp chế có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy chiến lược và tâm huyết, trách nhiệm cao; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực pháp chế chất lượng cao đến năm 2035 và những năm tiếp theo; có cơ chế đặc thù thu hút nhân tài, chuyên gia giỏi. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước, kết hợp đào tạo chính quy với luân chuyển qua thực tiễn quản lý, chỉ huy ở cơ sở, hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Thứ năm, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong và ngoài Quân đội, với cơ quan của các bộ, ngành Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội; tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế về xây dựng pháp luật và công tác pháp chế có chiều sâu, thực chất. Nâng cao năng lực đàm phán, ký kết điều ước quốc tế, tham gia xây dựng các cơ chế pháp lý đa phương, góp phần nâng cao vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu bày tỏ tin tưởng Cục Pháp chế và ngành pháp chế Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, giữ vững nguyên tắc, thượng tôn pháp luật, chủ động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược tin cậy của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng trân trọng cảm ơn và mong muốn các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ để xây dựng Cục Pháp chế và ngành pháp chế Quân đội ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại.