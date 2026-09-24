Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có đông đảo thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội các thời kỳ.

Trong không khí ấm cúng, thân tình, các đại biểu cùng nhau thưởng thức một số tiết mục văn nghệ, xem lại phim truyền thống về đơn vị và ôn lại nhiều kỷ niệm suốt chặng đường 50 năm từ ngày thành lập cho đến nay.

Các đại biểu cũng bày tỏ niềm tự hào về sự trưởng thành, lớn mạnh của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng hôm nay; vui mừng trước thành tích đạt được trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu, khẳng định rõ vai trò kiến tạo, đi trước mở đường trong hoàn thiện thể chế quốc phòng, góp phần thể chế hóa kịp thời đường lối quân sự của Đảng, từ đó củng cố, vun đắp truyền thống “Tuyệt đối trung thành, giữ vững nguyên tắc, thượng tôn pháp luật, chủ động sáng tạo, đoàn kết thống nhất” của đơn vị.

Đại biểu dự gặp mặt Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng và cán bộ, nhân viên Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng; các đồng chí thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Phòng, Vụ, Cục Pháp chế cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội các thời kỳ.

Sau khi ôn lại lịch sử, truyền thống, các chặng đường phát triển của đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng thông tin tới các đại biểu về những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mấy năm gần đây.

Từ đó, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh: “Những kết quả ban đầu của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng khi được tổ chức lại tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, đầu mối quan trọng giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng thành pháp luật; gác cổng pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật, giữ vững kỷ cương, linh hoạt thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Chia sẻ về yêu cầu nhiệm vụ, khó khăn, thách thức trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng khẳng định, Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; kiên định nguyên tắc, thượng tôn pháp luật; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nhạy bén, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng “trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; ngành pháp chế Quân đội vững mạnh, đội ngũ cán bộ pháp chế có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu sâu sắc pháp luật, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, liêm chính, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi gặp mặt.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội và đặc biệt là sự dõi theo, ủng hộ, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo, các thế hệ cán bộ ngành pháp chế qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm "50 ngày đêm hành động kiểu mẫu chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội".

Chỉ huy Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng trao thưởng các cá nhân tiêu biểu trong tham gia các hoạt động tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đơn vị.

Tại buổi gặp mặt, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm "50 ngày đêm hành động kiểu mẫu chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội"; tham gia các hoạt động tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống.

Trước đó, cũng trong sáng 24-9, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đã tổ chức báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác.