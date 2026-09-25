Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu;

Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Cùng dự có Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu; Thượng tướng Lê Hữu Đức; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương...

Về phía Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng có Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế...

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Ngọc Nga

50 năm hình thành và phát triển

Tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng - Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của đơn vị.

Ngay sau Đại thắng mùa Xuân 1975, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải nhanh chóng thống nhất hệ thống pháp luật, chuyển trạng thái tổ chức, quản lý Quân đội từ thời chiến sang thời hậu chiến, xây dựng Quân đội chính quy, từng bước hiện đại hóa. Đáp ứng yêu cầu khách quan đó, ngày 25/9/1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 284 thành lập Phòng Pháp chế BQP trực thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng. Đây là cơ quan pháp chế chuyên trách đầu tiên của Quân đội, đánh dấu bước chuyển lịch sử từ hình thức phân công kiêm nhiệm sang tổ chức chuyên trách thống nhất. Chính vì ý nghĩa khai mở đó, ngày 25/9 đã trở thành Ngày truyền thống của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và Ngành Pháp chế Quân đội, được chính thức ghi nhận tại Quyết định số 155 ngày 11/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong diễn văn, Cục trưởng Cục Pháp chế nhấn mạnh, trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và Ngành Pháp chế Quân đội đã hoàn thành tốt và xuất sắc vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, là chỗ dựa pháp lý tin cậy của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Những thành tựu đó được kết tinh trên năm phương diện lớn, vừa toàn diện, vừa có chiều sâu: Thứ nhất, vai trò kiến tạo, đi trước mở đường trong hoàn thiện thể chế quốc phòng. Ngành đã chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng và đưa vào cuộc sống hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, thể chế hóa kịp thời đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; Thứ hai, song song với xây dựng luật, công tác thẩm định, kiểm soát chất lượng văn bản được nâng lên một tầm cao mới; Thứ ba, đổi mới toàn diện công tác quản lý thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; Thứ tư, vươn mình mạnh mẽ trong lĩnh vực pháp luật quốc tế và hội nhập quốc phòng; Thứ năm, tiên phong trong chuyển đổi số và xây dựng nguồn lực pháp chế chính quy, hiện đại.

Cùng với đó, mạng lưới tổ chức pháp chế được kiện toàn vững chắc. Từ 16 ban pháp chế được thành lập năm 2016 đến nay, 100% các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, các tổng cục, các doanh nghiệp lớn của Quân đội đều có tổ chức pháp chế chuyên trách; ở cấp sư đoàn, học viện, nhà trường đều có cán bộ pháp chế kiêm nhiệm được bồi dưỡng nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ pháp chế được chuẩn hóa về tiêu chí: bản lĩnh chính trị kiên định, tư duy pháp lý sắc sảo, giỏi chuyên môn, ngoại ngữ và am hiểu thực tiễn quân sự.

“Trải qua các giai đoạn từ Phòng, Vụ và nay là Cục, dù mô hình tổ chức nhiều lần điều chỉnh, chức năng tham mưu quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu luôn được kế thừa, củng cố và ngày càng hoàn thiện, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Quá trình xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Pháp chế Quân đội đã cùng nhau đúc kết nên truyền thống vẻ vang, đó là: “Tuyệt đối trung thành, giữ vững nguyên tắc, thượng tôn pháp luật, chủ động sáng tạo, đoàn kết thống nhất”. Truyền thống ấy chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là cội nguồn sức mạnh giúp toàn Ngành vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng bày tỏ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Ngọc Nga

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong 50 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Pháp chế và Ngành Pháp chế Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, đồng thời khẳng định toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ngọc Nga

Phòng Pháp chế năm 2001 được Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2004 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng nhiều năm đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp tặng nhiều Bằng khen.

Năm 2025, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng được Bộ Tổng Tham mưu tặng Cờ thi đua, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng và thi hành pháp luật giai đoạn 2024 - 2025.

Hôm nay, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Dấu ấn hoàn thiện thể chế quốc phòng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá, trải qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Cục Pháp chế và Ngành Pháp chế Quân đội đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, chủ động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu, theo quy định của pháp luật.

“Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và Ngành Pháp chế Quân đội đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng để tham mưu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu ngày càng đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý vững chắc để xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Từ những hiến định trong Hiến pháp về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đến các dự án Luật, đề án của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đều có những đóng góp quan trọng của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và Ngành Pháp chế Quân đội về quy trình thủ tục, nội dung đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi cao trong thực tiễn. Nhiều dự án Luật do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo đã được Quốc hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ rất cao, có những dự án luật đạt 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua; trong đó có đóng góp quan trọng của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá

Đặc biệt, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng thể chế nói chung, xây dựng pháp luật về quân sự, quốc phòng nói riêng, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng (sau khi được tổ chức lại từ Vụ Pháp chế) với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu và trực tiếp xây dựng các dự án luật, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 11 luật về quân sự, quốc phòng; Luật Phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 9 luật về quân sự quốc phòng; các văn bản về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đưa bộ đội chính quy về xã... Những kết quả ban đầu của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng khi được tổ chức lại, tiếp tục khẳng định vai trò Cơ quan tham mưu chiến lược, đầu mối quan trọng giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng thành pháp luật; giữ nghiêm kỷ luật, giữ vững kỷ cương, linh hoạt thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

“Phần thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba các đồng chí đón nhận hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng, là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước và Quân đội”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng. Ảnh: Ngọc Nga

5 nhiệm vụ chiến lược đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Cục Pháp chế và Ngành Pháp chế Quân đội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; chủ trương xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để chủ động tham mưu thể chế hóa kịp thời bằng pháp luật. Trong xây dựng pháp luật, phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý bằng pháp luật” sang “kiến tạo phát triển bằng pháp luật” - để pháp luật thực sự trở thành động lực phát triển trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ hai, xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá”; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật quân sự, quốc phòng, cơ yếu. Chú trọng các lĩnh vực mới như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghiệp quốc phòng… Tiếp tục chủ trì, phối hợp rà soát tổng thể, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, không để khoảng trống pháp lý trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng Bộ đội địa phương tinh, gọn, mạnh.

Thứ ba, phải chủ động tham mưu quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm công khai, minh bạch, đánh giá tác động thực chất, lấy ý kiến rộng rãi các chính sách pháp luật, kiên quyết không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong văn bản pháp luật. Đồng thời, gắn chặt xây dựng pháp luật với kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng chí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn hiến pháp và pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Ngọc Nga

Thứ tư, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên pháp chế có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy chiến lược và tâm huyết, trách nhiệm cao với nhiệm vụ; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực pháp chế chất lượng cao đến năm 2035 và những năm tiếp theo; có cơ chế đặc thù thu hút nhân tài, những chuyên gia gỏi trong nghiên cứu, xây dựng pháp luật. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước, kết hợp đào tạo chính quy với luân chuyển qua thực tiễn quản lý, chỉ huy ở cơ sở, hoạt động đối ngoại quốc phòng để cán bộ trưởng thành toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ năm, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong và ngoài Quân đội, với cơ quan của các bộ, ngành Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cương và mở rộng hợp tác quốc tế về xây dựng pháp luật và công tác pháp chế có chiều sâu, thực chất. Nâng cao năng lực đàm phán, ký kết điều ước quốc tế, tham gia xây dựng các cơ chế pháp lý đa phương, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trên cơ sở của pháp luật và điều ước quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu bày tỏ tin tưởng Cục Pháp chế và Ngành Pháp chế Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Tuyệt đối trung thành, giữ vững nguyên tắc, thượng tôn pháp luật, chủ động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược tin cậy của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng trân trọng cảm ơn và mong muốn các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ để xây dựng Cục Pháp chế và Ngành Pháp chế Quân đội ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Nga