Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dấu ấn 50 năm công tác pháp chế

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành của Cục Pháp chế và ngành Pháp chế Quân đội.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: MT

Ngày 25-9-1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 284/QĐ-QP thành lập Phòng Pháp chế của Bộ Quốc phòng, đặt trong Văn phòng Bộ Quốc phòng. Sự ra đời của Phòng Pháp chế là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc ra đời của Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và Ngành Pháp chế Quân đội.

Trải qua nhiều lần kiện toàn tổ chức, tháng 6-2025, Vụ Pháp chế được tổ chức lại thành Cục Pháp chế trực thuộc Bộ Quốc phòng, nhằm nâng cao năng lực tham mưu, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong 50 năm qua là công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Riêng trong 10 năm gần đây, ngành Pháp chế Quân đội đã chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng nhiều đạo luật quan trọng, như: Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng thủ dân sự, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp...

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: MT

Trong 9 tháng năm 2026, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đã tham gia ý kiến đối với 75 dự án luật, nghị quyết của Quốc hội; tham mưu xây dựng, ban hành 2 luật, 1 nghị quyết của Chính phủ, 13 nghị định của Chính phủ, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 131 thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; xử lý hơn 24.900 văn bản đến, phát hành gần 7.500 văn bản đi.

Cùng với xây dựng, hoàn thiện pháp luật, chuyển đổi số đang trở thành một hướng phát triển quan trọng. Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng hiện có hơn 11.600 văn bản, được cập nhật và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Hệ sinh thái số ngành Pháp chế Quân đội cũng từng bước được hình thành, phục vụ quản lý văn bản, theo dõi thi hành, kiểm tra văn bản và phổ biến pháp luật.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng. Ảnh: MT

Với những thành tích đạt được, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận những đóng góp của Cục Pháp chế và ngành Pháp chế Quân đội trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu, góp phần tạo hành lang pháp lý cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân và Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đáng chú ý, nhiều dự án luật do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Cục Pháp chế cũng tích cực tham gia đấu tranh pháp lý bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trên các lĩnh vực biên giới, biển, đảo, không gian mạng; tham gia đối ngoại quốc phòng và xây dựng các điều ước quốc tế về quân sự, quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MT

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Cục Pháp chế và ngành Pháp chế Quân đội xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về hoàn thiện thể chế, pháp luật quân sự, quốc phòng, cơ yếu.

Trong xây dựng pháp luật, cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý bằng pháp luật sang kiến tạo phát triển bằng pháp luật; chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, không để khoảng trống pháp lý, nhất là đối với những lĩnh vực mới, như: Không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghiệp quốc phòng.

Thượng tướng cũng yêu cầu gắn chặt xây dựng pháp luật với kiểm tra, giám sát việc thực thi; bảo đảm công khai, minh bạch, đánh giá tác động thực chất, kiên quyết không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng chính sách, pháp luật.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: MT

Cùng với đó, ngành Pháp chế Quân đội cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy chiến lược; phát triển nguồn nhân lực pháp chế chất lượng cao đến năm 2035 và những năm tiếp theo; tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác pháp chế.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu tin tưởng Cục Pháp chế và ngành Pháp chế Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.