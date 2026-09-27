Cục Ngoại tuyến kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Ngoại tuyến qua các thời kỳ…

Diễn văn Lễ kỷ niệm nêu rõ: Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác trinh sát ngoại tuyến, sau Hội nghị về công tác ngoại tuyến lần thứ nhất của Bộ Công an, ngày 29/9/1961, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 132/CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an, trong đó có Cục Ngoại tuyến - đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng Ngoại tuyến; đồng thời mở ra yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm ngày càng lớn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Ngày 29/9/1961 được xác định là Ngày thành lập Cục Ngoại tuyến.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Ngoại tuyến luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; không ngừng nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các phương pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cục đã trực tiếp triển khai và phối hợp thực hiện nhiều kế hoạch công tác đặc biệt, nhiều chuyên án, vụ án lớn, phức tạp; phối hợp ngăn chặn, vô hiệu hóa nhiều âm mưu, hoạt động chống phá, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Lương Tam Quang gắn và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Ngoại tuyến.

Ghi nhận những chiến công và thành tích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Cục Ngoại tuyến và nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó Cục Ngoại tuyến vinh dự 02 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập, Cục Ngoại tuyến vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Ngoại tuyến; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 01 tập thể và trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 02 cá nhân thuộc Cục Ngoại tuyến đã có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, tại Lễ kỷ niệm hôm nay, Cục Ngoại tuyến tiếp tục được đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất, một lần nữa là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đối với những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc chiến đầy cam go, thử thách vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 01 tập thể và Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 02 cá nhân thuộc Cục Ngoại tuyến đã có thành tích xuất sắc

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích, nhất là những đóng góp thầm lặng không thể kể tên mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến đã bền bỉ, hy sinh, phấn đấu đạt được trong suốt 65 năm qua.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, ngày 29/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Nghị quyết số 22 về Chiến lược An ninh quốc gia, cụ thể hóa tư duy mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia mà Đại hội XIV của Đảng đã xác định. Chủ trương, quan điểm của Đảng đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm vẻ vang mới đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục Ngoại tuyến nói riêng. Hơn bao giờ hết, Cục Ngoại tuyến cần thống nhất nhận thức về trách nhiệm vinh quang, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí không thể thay thế, tầm quan trọng đặc biệt của lực lượng, biện pháp ngoại tuyến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Trong đó, mở rộng phạm vi công tác ngoại tuyến đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả quan điểm “an ninh chủ động” trong các mặt công tác ngoại tuyến. Tập trung xây dựng Cục Ngoại tuyến hiện đại sâu, thật sự chính quy, tinh nhuệ, là “Tư lệnh”, dẫn dắt sự phát triển, trưởng thành của lực lượng Ngoại tuyến Công an nhân dân. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Cục Ngoại tuyến Ba Nhất “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, làm chủ khoa học, công nghệ phục vụ công tác, tận tụy, sáng tạo, dũng cảm, hết lòng vì lý tưởng của Đảng, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế…

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với truyền thống 65 năm được hun đúc bằng bản lĩnh, trí tuệ, mồ hôi và sự hy sinh của nhiều thế hệ, Cục Ngoại tuyến sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động đổi mới, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nghiệp vụ đặc biệt, sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Nhân dân.