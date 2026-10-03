Cục Năng lượng - Dầu khí tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với Cục Năng lượng - Dầu khí. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Cục Năng lượng - Dầu khí có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực dầu khí, than, năng lượng mới và chuyển dịch năng lượng.

Thực hiện: Thanh Tuấn - Quốc Chuyển