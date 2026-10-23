Cục Môi trường ủng hộ chủ trương xử lý rác đã chôn lấp tại Hà Nội

Chiều 21/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên và Trợ lý Bí thư Thành ủy Lê Công Thành đồng chủ trì Hội nghị phối hợp triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sớm tháo gỡ vướng mắc trong xử lý rác đã chôn lấp

Tại hội nghị, vấn đề xử lý lượng rác đã chôn lấp nhận được sự quan tâm của các địa phương và doanh nghiệp. Các ý kiến tập trung vào những khó khăn liên quan đến hướng dẫn kỹ thuật, cơ sở xác định giá xử lý rác đã chôn lấp, cũng như yêu cầu phân định, xử lý và tái chế tro bay, tro đáy.

Đại diện phường Tùng Thiện và xã Trung Giã mong muốn sớm có hướng dẫn xử lý rác tại hai khu xử lý chất thải Nam Sơn và Xuân Sơn nhằm giảm những ảnh hưởng lâu dài đến đời sống người dân khu vực lân cận. Trong khi đó, Công ty Thiên Ý đề nghị có hướng dẫn hoặc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật đối với việc đốt rác cũ đã chôn lấp.

Trao đổi về nội dung này, Phó Cục trưởng Cục Môi trường Lê Hoài Nam khẳng định Cục Môi trường ủng hộ chủ trương xử lý rác đã chôn lấp và sẽ tích cực phối hợp trong quá trình triển khai. Theo ông, giải pháp này vừa góp phần phục hồi tài nguyên, vừa cải thiện điều kiện sống cho người dân tại các khu vực lân cận.

Cùng quan điểm về sự cần thiết phải sớm giải quyết lượng rác đã chôn lấp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cho rằng công nghệ đốt rác phát điện của Hà Nội có tính khả thi, cần tiếp tục nghiên cứu. Thứ trưởng khẳng định Bộ sẽ đồng hành cùng thành phố trong quá trình thực hiện.

Từ phía chính quyền thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết Hà Nội mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ các giải pháp bảo vệ môi trường cả trước mắt và lâu dài, đặc biệt là những hướng đi mới như xử lý rác đã chôn lấp. Thành phố sẵn sàng thí điểm và mong muốn triển khai giải pháp này càng sớm càng tốt.

Bên cạnh xử lý rác thải, đại diện phường Hoàn Kiếm phản ánh khó khăn trong kiểm soát phương tiện khi triển khai vùng phát thải thấp, đồng thời đề nghị hoàn thiện cơ chế theo dõi, đo khí thải, xử phạt và xem xét nhân rộng mô hình xe điện ba bánh phục vụ thu gom rác.

Tăng cường phối hợp kiểm soát ô nhiễm không khí và nguồn nước

Không chỉ tập trung giải quyết vấn đề chất thải rắn, hội nghị còn đánh giá kết quả phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Hà Nội trong kiểm soát ô nhiễm không khí, bảo vệ nguồn nước và hoàn thiện các điều kiện phục vụ công tác quản lý môi trường.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn, sau buổi làm việc giữa Bộ và Thành ủy Hà Nội vào tháng 2/2026, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ, bước đầu tạo chuyển biến về chính sách và điều kiện phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Cục Môi trường hoàn thiện nhiều nội dung về xây dựng chính sách, hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ giám sát và cảnh báo môi trường.

Hiện nay Sở khai thác thông tin dự báo chất lượng không khí của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thuộc Cục Môi trường để phục vụ cảnh báo, ứng phó ô nhiễm hằng tuần. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang duy trì 4 trạm quan trắc không khí tự động, liên tục; dự kiến bổ sung một trạm và tiếp tục hỗ trợ lắp đặt thiết bị cảm biến tại Hà Nội.

Hai bên cũng đang phối hợp hoàn thiện chính sách về quy chuẩn kỹ thuật chất thải theo Luật Thủ đô, đầu tư quan trắc và dự báo ô nhiễm không khí liên vùng, liên tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.V.

Đánh giá công tác phối hợp, Thứ trưởng Lê Trọng Yên cho rằng đã có những chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đứng trước bốn vấn đề lớn gồm ngập lụt, ô nhiễm không khí, xử lý chất thải rắn và ô nhiễm các dòng sông. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong quá trình giải quyết các vấn đề này.

Thứ trưởng cho biết, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên tỉnh đối với tám tỉnh, thành phố miền Bắc.

Đối với môi trường nước, Bộ đã triển khai đánh giá sức chịu tải và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng nước sông Hồng, sông Nhuệ - sông Đáy và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2026. Đồng thời, Bộ dự kiến công bố khả năng chịu tải của môi trường nước mặt tại các khu vực này, làm cơ sở để địa phương xây dựng và triển khai các giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng nguồn nước.

Trợ lý Bí thư Thành ủy Lê Công Thành nhận định, Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm soát ô nhiễm, song vấn đề cần tập trung hiện nay là tổ chức triển khai và giám sát thực hiện. Ông đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với sở, ngành thành phố xây dựng giải pháp ứng phó hiệu quả với những tình huống khẩn cấp về môi trường có thể xảy ra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết quy mô đô thị lớn, dân số đông đang tạo áp lực ngày càng cao đối với môi trường Thủ đô. Thành phố xác định ô nhiễm là một trong những “điểm nghẽn” cần tập trung khắc phục.

Theo ông Bùi Duy Cường, thời gian qua, Hà Nội đã ban hành nhiều chỉ đạo, ký kết các quy chế phối hợp và triển khai dự án môi trường, bước đầu đạt kết quả. Cơ chế, chính sách đã cơ bản hoàn thiện, vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện hiệu quả.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội làm đầu mối tiếp thu ý kiến tại hội nghị, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát từng vấn đề, đề xuất giải pháp cụ thể, trình lãnh đạo hai bên xem xét, giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô.