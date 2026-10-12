Cục Lãnh sự trao Giấy Chấp nhận lãnh sự Đan Mạch tại TP. Hồ Chí Minh

Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho ông Lasse Pedersen HjortshØj, Tổng Lãnh Đan Mạch tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Doãn Hoàng Minh chúc mừng ông Lasse Pedersen HjortshØj nhận nhiệm vụ trên cương vị mới; tin tưởng rằng với kinh nghiệm của mình, Tổng Lãnh sự sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước nói chung và quan hệ lãnh sự nói riêng, nhất là trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026).

Cục trưởng Cục Lãnh sự nhấn mạnh Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ đồng hành và tạo điều kiện để Tổng Lãnh sự hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác. Cục trưởng Doãn Hoàng Minh cũng đề nghị phía Đan Mạch tiếp tục tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, đi lại của công dân hai nước, tích cực hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, khí hậu, năng lượng, môi trường và y tế.

Về phần mình, ông Lasse Pedersen HjortshØj cảm ơn Cục trưởng Doãn Hoàng Minh đã dành thời gian tiếp và trao Giấy Chấp nhận lãnh sự. Bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương, Tổng Lãnh sự cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã chấp thuận việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Đan Mạch tại TP. Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của cơ quan chức năng Việt Nam dành cho các cơ quan đại diện của Đan Mạch và công dân Đan Mạch tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự khẳng định sẽ nỗ lực để thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm, trong đó có hợp tác lãnh sự.